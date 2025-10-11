Ταγιάνι: Έτοιμοι να συμμετάσχουμε με τον στρατό μας σε ειρηνευτική αποστολή στην Γάζα

«Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μέρος, με τους στρατιώτες μας, σε αποστολή ειρήνης και ασφάλειας και με τις επιχειρήσεις μας να ανοικοδομήσουμε τη Γάζα, αρχίζοντας από τα σχολεία και τα νοσοκομεία», έγραψε στο "Χ" ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

«Η ιταλική κυβέρνηση βρίσκεται με πεποίθηση στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ευρωπαίων εταίρων και της περιοχής, για να συμβάλει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών σταθερότητας.

Η Ιταλία θα συνεχίσει την ανθρωπιστική της προσπάθεια, για την παροχή βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό και θα εργαστεί για να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano @SecRubio.

Un confronto sul cessate il fuoco a Gaza. Lavoriamo insieme per una rapida attuazione del Piano di Pace del Presidente Trump, che prevede anche un pronto ritorno a casa degli ostaggi. Mi sono… pic.twitter.com/DmgWqnlHYq — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 11, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ταγιάνι:

Είχα μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Συζήτηση για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Εργαζόμαστε μαζί για την ταχεία εφαρμογή του Ειρηνευτικού Σχεδίου του προέδρου Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την άμεση επιστροφή των ομήρων. Τους συνεχάρην για την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής δράσης, η οποία αποτελεί μεγάλη πολιτική και διπλωματική επιτυχία.

Η Ιταλία θα συνεχίσει την ανθρωπιστική της δέσμευση να βοηθήσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό και θα εργαστεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ. Η ιταλική κυβέρνηση θα δεσμευτεί πλήρως να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους Ευρωπαίους και περιφερειακούς εταίρους για να βοηθήσει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών σταθερότητας.

Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε με τον στρατό μας σε μια αποστολή ειρήνης και ασφάλειας, και με τις εταιρείες μας για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ξεκινώντας από σχολεία και νοσοκομεία.