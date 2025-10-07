Συρία: Τρεις νεκροί σε κουρδικούς βομβαρδισμούς στο Χαλέπι

Τουλάχιστον δυο μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας και ένας πολίτης σκοτώθηκαν τη Δευτέρα το βράδυ σε βομβαρδισμούς αποδοθέντες στις κουρδικές δυνάμεις στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ της de facto κυβέρνησης στη Δαμασκό και της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στην περιοχή, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την πλευρά της έκανε λόγο για χρήση από τις κυβερνητικές δυνάμεις drones εφόρμησης με εκρηκτικά σε συνοικίες όπου πλειοψηφούν οι Κούρδοι, τη Σέιχ Μαχσούντ και Ασράφια.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τον Δεκέμβριο του 2024, το Χαλέπι κυβερνούν οι νέες αρχές, υπό την ηγεσία ριζοσπαστών ισλαμιστών.

Η Σέιχ Μαχσούντ και η Ασράφια όμως ελέγχονται ακόμη από τοπικές κουρδικές μονάδες, που πρόσκεινται στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), παρότι επισήμως αποσύρθηκαν τον Απρίλιο, στο πλαίσιο συμφωνίας απεμπλοκής των Κούρδων και της Δαμασκού.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Αχμπαρίγια, που επικαλέστηκε πηγή του στα σώματα ασφαλείας, «μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας σκοτώθηκε και άλλα τρία τραυματίστηκαν σε επίθεση των ΣΔΔ εναντίον φυλακίων ασφαλείας γύρω από τη συνοικία Σέιχ Μαχσούντ στο Χαλέπι».

Η ίδια πηγή έκανε επίσης λόγο για πολίτη που σκοτώθηκε σε κουρδικό βομβαρδισμό.

Το Αχμπαρίγια ανέφερε πως «δεκάδες οικογένειες» έφυγαν από την Ασράφια και τη Σέιχ Μαχσούντ εξαιτίας «του σφυροκοπήματος της περιοχής από τις ΣΔΔ με βαριά πολυβόλα και ολμοβόλα».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι επικοινωνίες έχουν κοπεί στις περιοχές αυτές, οι οποίες έχουν πλέον περικυκλωθεί από ενισχύσεις του συριακού στρατού.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA πρόσθεσε ότι πολίτες που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στο Χαλέπι έπειτα από «πυρά με ολμοβόλα και βαριά πολυβόλα των ΣΔΔ εναντίον κατοικημένων συνοικιών».

Μέσω Facebook, ο κυβερνήτης στο Χαλέπι, ο Αζάμ αλ Γαρίμπ, παρότρυνε τους κατοίκους «να παραμείνουν στα σπίτια τους απόψε και να απομακρυνθούν όσο περισσότερο είναι δυνατόν από περιοχές όπου εκτυλίσσονται μάχες», προσθέτοντας πως καταβάλλει προσπάθειες σε συντονισμό «με τα μέρη» προκειμένου να υπάρξει «αποκλιμάκωση» και το «τέλος των εχθροπραξιών».

Οι ΣΔΔ, ο ένοπλος βραχίονας της κουρδικής διοίκησης που ελέγχει τομείς της βόρειας και της βορειοανατολικής Συρίας, διέψευσαν πως έγινε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων και κατηγόρησαν τις δυνάμεις της Δαμασκού για την επιβολή «ασφυκτικής» πολιορκίας στις κουρδικές συνοικίες και για απόπειρα να προελάσουν «με άρματα μάχης».

Ανέφεραν πως κάτοικοι πήραν τα όπλα «στο πλευρό των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας» των Κούρδων για να αμυνθούν.

Οι νέες de facto αρχές και οι ΣΔΔ έκλεισαν τον Μάρτιο συμφωνία ένταξης των πολιτικών και στρατιωτικών δομών της κουρδικής αυτόνομης διοίκησης στους εθνικούς θεσμούς.

Όμως πελώριες αποκλίσεις ανάμεσα στα δυο μέρη καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής.