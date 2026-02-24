Συρία: Το ISΙS σκότωσε τέσσερα μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας

Οι τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους σκότωσαν τέσσερα μέλη των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας στη βόρεια Συρία τη Δευτέρα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, σε μια επίθεση που εκτιμάται ως η φονικότερη εναντίον κυβερνητικών δυνάμεων από την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Σύμφωνα με το Reuters, η επίθεση σε σημείο ελέγχου δυτικά της πόλης Ράκα ανέδειξε την κλιμάκωση των επιθέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης κατά της κυβέρνησης του προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα, δύο ημέρες αφότου η οργάνωση ανακοίνωσε «νέα φάση επιχειρήσεων» εναντίον της.

Το Ισλαμικό Κράτος δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την επίθεση της Δευτέρας. Το Σάββατο, πάντως, είχε αναλάβει την ευθύνη για δύο επιθέσεις εναντίον προσωπικού του συριακού στρατού στη βόρεια και ανατολική Συρία, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν ένας στρατιώτης και ένας άμαχος.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν την επίθεση της Δευτέρας και σκότωσαν έναν από τους δράστες, επικαλούμενο πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που απέδωσε την ενέργεια στο Ισλαμικό Κράτος.

Η οργάνωση, ωστόσο, ανέλαβε την ευθύνη την Τρίτη για ξεχωριστή επίθεση σε στρατιωτικό αρχηγείο στην πόλη Μαγιαντίν, στην επαρχία Ντέιρ αλ-Ζορ της ανατολικής Συρίας, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας στρατιώτης.

Το Ισλαμικό Κράτος είχε πραγματοποιήσει επίθεση στην ίδια πόλη και λίγες ημέρες νωρίτερα.

Η συριακή κυβέρνηση εντάχθηκε πέρυσι στον υπό τις ΗΠΑ διεθνή συνασπισμό για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους. Τον Ιανουάριο, κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο της Ράκα από τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, καθώς και μεγάλου μέρους της γύρω περιοχής στη βόρεια και ανατολική Συρία.

Την ίδια ώρα, αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν τη Δευτέρα να αποσύρονται από τη μεγαλύτερη στρατιωτική τους βάση στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με τρεις συριακές στρατιωτικές και πηγές ασφαλείας — κίνηση που εντάσσεται σε μια ευρύτερη αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων που αναπτύχθηκαν στη χώρα πριν από μία δεκαετία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους.