Συνελήφθη στη Βενεζουέλα ύποπτος για την βομβιστική επίθεση σε αεροπλάνο το 1994, η οποία αποδίδεται στη Χεζμπολάχ

Οι αρχές του Παναμά ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνελήφθη στη Βενεζουέλα ο φερόμενος ως δράστης μιας βομβιστικής επίθεσης σε αεροσκάφος, που στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους το 1994. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν Εβραίοι και υπεύθυνη για την επίθεση θεωρήθηκε η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Το αεροσκάφος (πτήση Alas Chiricanas 901) εξερράγη αφού απογειώθηκε από ένα αεροδρόμιο της επαρχίας Κολόν, τη νύχτα της 19ης Ιουλίου 1994. Όλοι οι επιβάτες, στην πλειονότητά τους μέλη της εβραϊκής κοινότητας του Παναμά, σκοτώθηκαν. Μεταξύ αυτών ήταν και τρεις Αμερικανοί. Αυτή ήταν η χειρότερη επίθεση που έχει σημειωθεί στην ιστορία του Παναμά.

Το παράρτημα της Ιντερπόλ στο Καράκας επιβεβαίωσε στην αντίστοιχη υπηρεσία του Παναμά ότι συνελήφθη ο Βενεζουελάνος Αλί Ζάκι Άγκε Χαλίλ. Η σύλληψη έγινε στις 6 Νοεμβρίου στο νησί Μαργκαρίτα της Πολιτείας Νουέβα Εσπάρα. Σύμφωνα με την Ιντερπόλ, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης του υπόπτου.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά ανέφερε το Σάββατο ότι ξεκίνησε «διπλωματικές και δικαστικές διαδικασίες» ώστε ο ύποπτος «να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης». Παράλληλα, εξέφρασε την «ανησυχία» του επειδή ζούσε «ατιμώρητος στη Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας» ένας άνθρωπος που «συνδέεται με την τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στην πτήση 901 στις 19 Ιουνίου 1994».

Τον Οκτώβριο του 2024 οι ΗΠΑ προσέφεραν αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στους δράστες της επίθεσης. Η έρευνα ξανάνοιξε από την παναμέζικη δικαιοσύνη αφού το 2018 ο τότε πρόεδρος του Παναμά, ο Χουάν Κάρλος Βαρέλα, επισκέφθηκε το Ισραήλ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του είπε ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών ήταν βέβαιες ότι η συντριβή του αεροσκάφους οφειλόταν σε «τρομοκρατική επίθεση» που διαπράχθηκε από τη Χεζμπολάχ.