Συνάντηση Τραμπ - Στάρμερ: Επί τάπητος διεθνείς υποθέσεις και επενδυτικές συμφωνίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντά την Πέμπτη, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στο πλαίσιο της δεύτερης – πρωτοφανούς – επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο να στραφεί το ενδιαφέρον στις διεθνείς υποθέσεις και όχι στα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το Reuters, μετά τη λαμπρή τελετουργία της Τετάρτης, που περιλάμβανε άμαξα με τον βασιλιά Κάρολο και δείπνο στο Κάστρο του Γουίνδσορ, οι δύο ηγέτες θα γιορτάσουν την ανακοίνωση πακέτου αμερικανικών επενδύσεων ύψους 150 δισ. λιρών (205 δισ. δολαρίων) στη Βρετανία.

Οι συμφωνίες, που αφορούν την τεχνολογία, την ενέργεια και τις βιοεπιστήμες, παρουσιάζονται ως ανανέωση της «ειδικής σχέσης» Λονδίνου – Ουάσινγκτον, την οποία ο Στάρμερ έχει επιδιώξει να καλλιεργήσει από την αρχή της θητείας Τραμπ τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η συνάντηση κρύβει και παγίδες. Αργότερα, στην κοινή συνέντευξη Τύπου, οι δημοσιογράφοι αναμένεται να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν – ζήτημα που ήδη προκάλεσε την απομάκρυνση του Πίτερ Μάντελσον από τη θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο χρηματιστή, ενώ και οι σχέσεις του ίδιου του Τραμπ με τον Έπσταϊν έχουν δεχθεί κριτική.

Για τον Στάρμερ, που βρίσκεται σε δύσκολη εσωτερική συγκυρία, η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για μια θετική διεθνή αφήγηση, ενώ ο Τραμπ επιδιώκει να δείξει ότι οι στενές σχέσεις μαζί του έχουν αξία.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν τεχνολογικό σύμφωνο με εταιρείες όπως η Microsoft, η Nvidia, η Google και η OpenAI, με επενδύσεις 31 δισ. λιρών (42 δισ. δολαρίων) σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική και η πυρηνική ενέργεια.

Παράλληλα, αν και δεν αναμένονται παραχωρήσεις στους δασμούς για χάλυβα και αλουμίνιο, το Λονδίνο προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό προορισμό για αμερικανικά κεφάλαια.

Στο εξοχικό Chequers, ο Στάρμερ θα επιχειρήσει να στρέψει τη συζήτηση σε διεθνή ζητήματα, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει τη Ρωσία ως «επιτιθέμενο» αλλά απαιτεί να σταματήσει η Ευρώπη τις αγορές ρωσικού πετρελαίου πριν δεχθεί βαρύτερες κυρώσεις στη Μόσχα.

«Η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή είναι πιθανό να αποτελέσουν σημεία τριβής», εκτιμά η αναλύτρια Έβι Άσπινoλ, σημειώνοντας ότι αναμένονται «άβολες στιγμές» στη συνάντηση.