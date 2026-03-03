Συνάντηση Τραμπ - Μερτς στον Λευκό Οίκο: Στο τραπέζι Μέση Ανατολή και δασμοί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται την Τρίτη στον Λευκό Οίκο τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σε συνομιλίες που αναμένεται να καλύψουν ευαίσθητα ζητήματα, από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν έως τις νέες απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών και την πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού ηγέτη στην Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μερτς αναχώρησε από το Βερολίνο με προορισμό την Ουάσιγκτον, καθώς Γερμανία και Γαλλία ανακοίνωναν σχέδια για εμβάθυνση της συνεργασίας τους στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής — μία ακόμη κίνηση προσαρμογής των Ευρωπαίων στις μεταβαλλόμενες διατλαντικές σχέσεις, υπό το βάρος των συνεχιζόμενων ρωσικών απειλών και της αστάθειας που προκαλεί η σύγκρουση με το Ιράν.

Έχοντας προηγουμένως συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο Μερτς επιδιώκει να διατηρήσει το θετικό κλίμα που έχει καλλιεργήσει με τον Τραμπ τον τελευταίο χρόνο, ενισχυμένο από την απόφαση της Γερμανίας να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες.

Ωστόσο, η αποστολή του απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, καθώς στην Ευρώπη διατυπώνονται επιφυλάξεις για τη νομιμότητα των επιθέσεων στο Ιράν υπό το διεθνές δίκαιο, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για την απειλή επιβολής νέων δασμών σε παγκόσμια προϊόντα.

Ο Μερτς είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την Ουάσιγκτον μετά τις επιθέσεις στο Ιράν — οι οποίες έχουν διακόψει τη λειτουργία βασικής θαλάσσιας οδού μεταφοράς πετρελαίου και προκαλέσει αναταράξεις στις αερομεταφορές — καθώς και μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, στις 20 Φεβρουαρίου, ότι οι έκτακτοι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι.

Αν και αρχικά οι συνομιλίες αναμενόταν να επικεντρωθούν στο εμπόριο, πλέον εκτιμάται ότι θα κυριαρχήσει το ζήτημα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλους Ιρανούς αξιωματούχους.

Την Κυριακή, ο Μερτς δεν άσκησε κριτική στα αμερικανικά πλήγματα, αποφεύγοντας όμως να τα στηρίξει ρητά.

«Αναγνωρίζουμε το δίλημμα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι οι επανειλημμένες προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών δεν απέτρεψαν το Ιράν από την επιδίωξη πυρηνικών όπλων ή από την καταπίεση του λαού του. «Δεν πρόκειται να κάνουμε κήρυγμα στους εταίρους μας για τις στρατιωτικές τους επιθέσεις κατά του Ιράν».

Ο Τζεφ Ράθκε, πρόεδρος του American-German Institute στην Ουάσιγκτον, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναμένει σημαντικές εξελίξεις από τη συνάντηση, καθώς δεν διαφαίνονται μεγάλες επενδυτικές ανακοινώσεις.

«Είναι αναπόφευκτο τα πλήγματα στο Ιράν να αποτελέσουν το βασικό θέμα», είπε, προειδοποιώντας ότι ο Μερτς ενδέχεται να ερωτηθεί ευθέως αν η Γερμανία στηρίζει τις ΗΠΑ και αν θα παρείχε υλική υποστήριξη.

Ο Τσαρλς Λίτσφιλντ, διευθυντής οικονομικής ανάλυσης στο GeoEconomics Center του Atlantic Council, σημείωσε ότι ο Τραμπ πιθανότατα θα ζητήσει από τον Μερτς ενημέρωση για την επίσκεψή του στην Κίνα, ενόψει του δικού του ταξιδιού εκεί σε λιγότερο από έναν μήνα. «Ο Μερτς μπορεί να πει: ‘Πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί. Θα είμαστε ισχυρότεροι απέναντι στην Κίνα ενωμένοι’», ανέφερε.

Τέλος, η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Τζούλιαν Σμιθ εκτίμησε ότι ο Μερτς ενδέχεται να αξιοποιήσει τη συνάντηση για να ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ στο Ιράν. «Αν μη τι άλλο, μπορεί να είναι μια αποστολή διερεύνησης για να διαπιστώσει: ‘Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα;’», σχολίασε.