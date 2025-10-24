Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

Ο Ντμίτριεφ αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ «για να συνεχισθούν οι συζητήσεις για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο πηγές που είναι γνώστες της επίσκεψης.

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι ο Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι αύριο Σάββατο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil) κυρώσεις αυτήν την εβδομάδα για να ασκήσει πίεση στον ηγέτη του Κρεμλίνου να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ είχε συνομιλία με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν σύντομα, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι εν συνεχεία δήλωσαν ότι η συνάντηση αναβλήθηκε.

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος δεν «ξεγράφει» τη δεύτερη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι μια νέα συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη η κυβέρνηση ελπίζουν ότι κάποια μέρα αυτό θα συμβεί ξανά, αλλά θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει ένα απτό θετικό αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν λόγω της έλλειψης προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Κυρώσεις των ΗΠΑ στους ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil της Ρωσίας

Στο μεταξύ, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

«Είναι τεράστιες κυρώσεις (...) Ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως θα ο πόλεμος θα τερματιστεί», είπε ο Τραμπ υποδεχόμενος τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ανακοίνωση που χαιρέτισε μερικές ώρες αργότερα η Όλγα Στεφανίσινα, η πρεσβεύτρια της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον. «Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια θέση της Ουκρανίας κατά την οποία η ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά διά της ισχύος και της άσκησης μέγιστης πίεσης στον επιτιθέμενο και με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων διεθνών εργαλείων», ανέφερε η κ. Στεφανίσινα μέσω X.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας για «τεράστιες» κυρώσεις, ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως «ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως θα ο πόλεμος θα τερματιστεί», καθώς υποδεχόταν τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.