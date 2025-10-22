Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil

Οι ΗΠΑ επέβαλαν περαιτέρω κυρώσεις λόγω της έλλειψης σοβαρής δέσμευσης της Ρωσίας σε μια ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, λίγες ώρες μετά την επιβολή του 19ου πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι σημερινές ενέργειες αυξάνουν την πίεση στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και υποβαθμίζουν την ικανότητα του Κρεμλίνου να συγκεντρώσει έσοδα για την πολεμική του μηχανή και να στηρίξει την αποδυναμωμένη οικονομία του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια ειρηνική επίλυση του πολέμου, ενώ η μόνιμη ειρήνη εξαρτάται αποκλειστικά από την προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί με καλή πίστη. Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις εξουσίες του για την υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Τώρα είναι η ώρα να σταματήσουμε τις δολοφονίες και να επιβάλουμε άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και πρόσθεσε:

«Δεδομένης της άρνησης του Προέδρου Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Το υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να λάβει περαιτέρω μέτρα, εάν χρειαστεί, για να υποστηρίξει την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει έναν ακόμη πόλεμο. Ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να συμμετάσχουν μαζί μας και να τηρήσουν αυτές τις κυρώσεις».

Η σημερινή ενέργεια στοχεύει τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, την Rosneft και την Lukoil.

Η Rosneft είναι μια καθετοποιημένη ενεργειακή εταιρεία που ειδικεύεται στην εξερεύνηση, εξόρυξη, παραγωγή, διύλιση, μεταφορά και πώληση πετρελαίου, φυσικού αερίου και προϊόντων πετρελαίου.

Η Lukoil δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση, παραγωγή, διύλιση, εμπορία και διανομή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Ρωσία και διεθνώς.

Επιπλέον, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών ορίζει ορισμένες θυγατρικές της Rosneft και της Lukoil με έδρα τη Ρωσία, ο κατάλογος των οποίων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Όλες οι οντότητες που ανήκουν κατά 50% ή περισσότερο, άμεσα ή έμμεσα, στη Rosneft και τη Lukoil έχουν αποκλειστεί, ακόμη και αν δεν έχουν οριστεί από την OFAC.