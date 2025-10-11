Συνάντηση Φιντάν με Σύρους αξιωματούχους στην Άγκυρα: Στο επίκεντρο η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα συναντηθεί με Σύρους αξιωματούχους την Κυριακή στην Άγκυρα, ανακοίνωσε το Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν και οι αντίστοιχοί τους από τη Συρία θα παραστούν στη συνάντηση για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, όπως αναφέρεται σε δήλωση του υπουργείου το Σάββατο.

Η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ Τουρκίας και Συρίας θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, προσθέτει η ανακοίνωση.

Ο Φιντάν κάλεσε την Τετάρτη τις Δυνάμεις Συριακής Δημοκρατίας (SDF), που ηγούνται οι Κούρδοι, να εγκαταλείψουν την «αποσχιστική ατζέντα» τους, μια μέρα μετά την ανακοίνωση ανακωχής από τον ηγέτη της ομάδας και την κυβέρνηση της Συρίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε την Τετάρτη (01/10) ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τη διάλυση της Συρίας ή την πλήξη της εδαφικής της ακεραιότητας, εάν αποτύχει η διπλωματία για την εφαρμογή συμφωνίας ένταξης ανάμεσα στις Δυνάμεις Συριακής Δημοκρατίας (SDF) και τη συριακή κυβέρνηση.

«Έχουμε ενεργοποιήσει όλα τα διπλωματικά κανάλια τόσο για να διατηρήσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όσο και για να αποτρέψουμε τη δημιουργία μιας τρομοκρατικής δομής κατά μήκος των συνόρων μας. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους διαύλους με υπομονή, ειλικρίνεια και κοινή λογική», δήλωσε ο Ερντογάν σε εκδήλωση για την επαναλειτουργία του κοινοβουλίου.

«Αν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες μείνουν αναπάντητες, η πολιτική και η θέση της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να επαναληφθεί ένα deja vu στη Συρία», πρόσθεσε.

Η Άγκυρα θεωρεί τις SDF τρομοκρατική οργάνωση και έχει προειδοποιήσει για στρατιωτική δράση εάν δεν ενταχθούν στο κρατικό μηχανισμό της Συρίας, όπως ορίζει η συμφωνία τους με τη Δαμασκό.