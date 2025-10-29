Συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ: Τι αλλάζει στα σχέδια της Άγκυρας

Μετά την ήττα της Χεζμπολάχ, η κυβέρνηση του Λιβάνου προχωρά στην επικύρωση της παλαιότερης συμφωνίας με την Κύπρο για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), η οποία αναμένεται να εγκριθεί σύντομα από το Κοινοβούλιο της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ουσιαστικά μια νέα συμφωνία, καθώς ακολουθεί τη διευθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Πλέον, εκκρεμεί μόνο η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Συρίας, κάτι που, όπως εκτιμάται, δεν πρόκειται να προχωρήσει άμεσα, καθώς η Τουρκία αναμένεται να το εμποδίσει.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η συνεργασία Αιγύπτου, Ισραήλ, Λιβάνου και Κύπρου δημιουργεί ένα πλέγμα συμφερόντων που έχει ήδη προσελκύσει και αναμένεται να προσελκύσει ακόμη περισσότερους επενδυτές, δεδομένου ότι η περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι εξαιρετικά πλούσια σε υδρογονάνθρακες. Παρά τις αντιδράσεις και τις πιέσεις της Τουρκίας, η συμφωνία Κύπρου–Λιβάνου δεν σταμάτησε, γεγονός που διαμορφώνει ένα νέο, ευνοϊκό περιβάλλον για την Κύπρο και τις άλλες χώρες της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα δυσχεραίνει τα σχέδια της Άγκυρας που συνδέονται με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενισχύει τη θέση των κρατών που στηρίζουν τη νομιμότητα και αντιτάσσονται στις πειρατικές πρακτικές. Όσο περισσότερες διευθετήσεις επιτυγχάνονται στην περιοχή, τόσο περισσότερο εδραιώνεται η αρχή του διεθνούς δικαίου και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στον σχετικό χάρτη αποτυπώνονται με διακεκομμένες γραμμές τα δυνητικά όρια της ελληνικής ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο και με συνεχείς γραμμές οι συμφωνημένες ΑΟΖ που έχει ήδη υπογράψει και επικυρώσει η Κύπρος με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.