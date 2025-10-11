Συγχαρητήρια Ζελένσκι στον Τραμπ για την Γάζα: Αν ένας πόλεμος μπορεί να σταματήσει σε μια περιοχή, τότε σίγουρα μπορεί και ο ρωσικός

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα του Σαββάτου, με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχάρη τον Αμερικανό ομόλογό του για το «εξαιρετικό επίτευγμά» του στην εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας «πολύ θετικής και παραγωγικής» τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «αν ένας πόλεμος μπορεί να σταματήσει σε μια περιοχή, τότε σίγουρα μπορούν να σταματήσουν και άλλοι πόλεμοι, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πολέμου».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας και τους τρόπους ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας της χώρας, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο X, «καθώς και τις συγκεκριμένες συμφωνίες στις οποίες εργαζόμαστε για να το εξασφαλίσουμε αυτό».

«Πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα από τη ρωσική πλευρά να εμπλακεί σε πραγματική διπλωματία - αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δύναμης. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε!», είπε.

I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025

Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξήχθη την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «ασκήσει πιέσεις» στον Βλαντιμίρ Πούτιν προκειμένου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας.