Αυξάνονται οι πιθανότητες κατάρρευσης για την κυβέρνηση μειοψηφίας της Γαλλίας, καθώς τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης που θα ζητήσει τον επόμενο μήνα ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό λιτότητας ύψους 43,8 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το Politico, ο Μπαϊρού προκάλεσε σοκ στο γαλλικό πολιτικό κατεστημένο τη Δευτέρα, όταν ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει τους βουλευτές σε μια έκτακτη συνεδρίαση στις 8 Σεπτεμβρίου, δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή τους στη δουλειά.

Ο Μπαϊρού «ποντάρει» στο ότι οι βουλευτές μπορούν τουλάχιστον να συμφωνήσουν πως η δεινή οικονομική κατάσταση της Γαλλίας χρειάζεται διόρθωση, αλλά οι πιθανότητες είναι εναντίον του έμπειρου κεντρώου πολιτικού.

Οι ηγέτες τόσο της ακροαριστερής «Ανυπότακτης Γαλλίας» όσο και του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού», συμπεριλαμβανομένης της Μαρίν Λεπέν, έχουν ήδη δεσμευθεί να στηρίξουν την ανατροπή της κυβέρνησης.

Για να επιβιώσει, ο πρωθυπουργός χρειάζεται οι Σοσιαλιστές να ψηφίσουν υπέρ της κυβέρνησής του αντί απλώς να απέχουν — ένα ενδεχόμενο που ο ηγέτης του κόμματος, Ολιβιέ Φορ, απέκλεισε σε συνέντευξή του στη Le Monde.

Αναμενόταν ότι ο Μπαϊρού θα αντιμετώπιζε ψήφο εμπιστοσύνης αργότερα στη νομοθετική διαδικασία. Καλώντας όμως μία πριν από την επίσημη επιστροφή της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης στις εργασίες της και μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη πανεθνική απεργία στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Μπαϊρού επιλέγει ουσιαστικά να επισπεύσει τη μοίρα του και να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τον κίνδυνο κατάρρευσης της κυβέρνησης.

Τον περασμένο μήνα ο Μπαϊρού παρουσίασε φιλόδοξα σχέδια δαπανών για το επόμενο έτος, με στόχο να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2026 στο 4,6% του ΑΕΠ και να αποτραπεί μια κατάρρευση.

Ένας κυβερνητικός σύμβουλος, ο οποίος μίλησε ανώνυμα, προειδοποίησε ότι η Γαλλία θα μπορούσε να βρεθεί υπό την εποπτεία του ΔΝΤ ή της «Τρόικας» — του τριμερούς σχήματος που επέβαλε μέτρα λιτότητας κατά την κρίση της Ευρωζώνης — εάν δεν γινόταν τίποτα.

Ωστόσο, τα σχέδια του Μπαϊρού, τα οποία καταργούν επίσης δύο δημόσιες αργίες, προκάλεσαν οργή στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάποια από τα οποία δεσμεύτηκαν να ανατρέψουν τον πρωθυπουργό εάν προχωρούσε χωρίς σημαντικές αλλαγές.