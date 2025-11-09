Σταϊνμάιερ: Η γερμανική δημοκρατία και η ελευθερία δέχονται τη μεγαλύτερη επίθεση από την επανένωση της χώρας

Για τη «μεγαλύτερη απειλή» για τη γερμανική δημοκρατία από την επανένωση της χώρας, προειδοποίησε σήμερα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι και να υπερασπιστούν τις δημοκρατικές αξίες.

Με την ευκαιρία της σημερινής επετείου από την πτώση του Τείχους το 1989, αλλά και από τη Νύχτα των Κρυστάλλων το 1938 και την ανακήρυξη της πρώτης Γερμανικής Δημοκρατίας το 1918, ο κ. Σταϊνμάιερ ζήτησε από τους πολίτες «να παρέμβουν και να υπερασπιστούν» την ελευθερία. «Η εγκάρδια ευχή μου για αυτήν την 9η Νοεμβρίου είναι: Ας σταθούμε ενωμένοι - για την αυτοεπιβεβαίωση της δημοκρατίας και της ανθρωπότητας! Ας μην προδώσουμε αυτό που μας ορίζει. Η 9η Νοεμβρίου αντιπροσωπεύει το φως και τη σκιά, τις βαθύτερες αβύσσους και τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ιστορίας μας (…) Αγγίζει την αυτογνωσία των Γερμανών και αφορά τον πυρήνα της ταυτότητάς μας», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος σε ειδική εκδήλωση στο προεδρικό ανάκτορο Bellevue.

«Ποτέ στην ιστορία της χώρας μας από την επανένωση δεν έχουν δεχθεί τέτοια επίθεση η δημοκρατία και η ελευθερία. Αυτή τη στιγμή απειλούνται κυρίως από ακροδεξιές δυνάμεις που επιτίθενται στη δημοκρατία μας και κερδίζουν δημόσια υποστήριξη», τόνισε ο κ. Σταϊνμάιερ και, απευθυνόμενος στην κοινωνία και στους πολιτικούς, δήλωσε ότι «το να περιμένουμε απλώς να περάσει η καταιγίδα δεν είναι αρκετό». Οι ακροδεξιοί, συνέχισε ο πρόεδρος, «δελεάζουν τον κόσμο με το γλυκό δηλητήριο του θυμού. Ο υποτιθέμενος εχθρός είναι αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία και οι ακροδεξιοί δελεάζουν τον κόσμο με την υπόσχεση μιας αυταρχικής ηγεσίας και με την ιδέα ότι η Γερμανία πρέπει να γίνει και πάλι σπουδαία». Οι δημοκρατικοί, υπογράμμισε, «έχουν τόσα πολλά να προσφέρουν ως απάντηση, το δίκαιο, την ελευθερία, την ανθρωπιά, τη γνώση του πού οδηγεί το μίσος».

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ζήτησε «να μην υπάρχει πολιτική συνεργασία με εξτρεμιστές - ούτε στην κυβέρνηση ούτε στο κοινοβούλιο», ενώ ανέφερε και ότι η απαγόρευση ενός κόμματος είναι «η έσχατη λύση μιας ανθεκτικής δημοκρατίας» και θα πρέπει προηγουμένως να εξεταστεί το κατά πόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

«Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς μέχρι να διευκρινιστούν αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε και απέρριψε τη συλλογιστική ότι μια τέτοια διαδικασία θα ήταν αντιδημοκρατική. «Αν επιτεθούν στο Σύνταγμά μας, αντιταχθούν σε αυτό, θέλουν ένα διαφορετικό, ανελεύθερο σύστημα, τότε η απάντηση από το Σύνταγμά μας είναι σαφής: Ένα κόμμα που ξεκινά την πορεία της επιθετικής εχθρότητας προς το Σύνταγμα πρέπει πάντα να υπολογίζει στην πιθανότητα απαγόρευσης», ξεκαθάρισε και ανέδειξε την ανάγκη το πολιτικό κέντρο να αποστασιοποιηθεί πειστικά από τους «μισούντες τη δημοκρατία και τους εξτρεμιστές». Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι «οι αντιδημοκράτες δεν μπορούν να κατευναστούν με τη συμμετοχή στην εξουσία, καθώς ο εξτρεμισμός θριαμβεύει όταν άλλοι τον επιτρέπουν».

Ο κ. Σταϊνμάιερ μετέφερε ακόμη την ανησυχία πολλών πολιτών για το ενδεχόμενο ενίσχυσης των εξτρεμιστικών κομμάτων και για την πιθανότητα οι Εβραίοι και οι μετανάστες στην Γερμανία να κινδυνεύουν. «Είναι δυνατόν να μην έχουμε διδαχτεί από την ιστορία;», διερωτήθηκε και συνέχισε επισημαίνοντας ότι ο γερμανικός πατριωτισμός «πρέπει να είναι ήπιων τόνων, επειδή η ευθύνη για την ιστορία μας δεν εξαφανίζεται». «Δεν υπάρχει χρόνος για κινδυνολογία και σενάρια κρίσης, αλλά είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους χωρίς ψευδαισθήσεις, να μην διολισθήσουμε στον αυταρχισμό και μετά να λέμε ότι δεν γνωρίζαμε», συμπλήρωσε.

Απευθυνόμενος επίσης στους πολίτες που παραμένουν σιωπηλοί, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος δήλωσε: «Συμμετέχετε! Χρειαζόμαστε τώρα ενεργούς δημοκράτες που μιλούν ανοιχτά - στο κοινοβούλιο, σε αγώνες ποδοσφαίρου, στις παμπ, στα σχολεία, στη στάση του λεωφορείου, στη δουλειά!».