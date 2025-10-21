Σλοβακία: Φυλάκιση 21 ετών στον άνδρα που προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό Φίτσο

Δικαστήριο της Σλοβακίας αποφάνθηκε την Τρίτη ότι ένας άνδρας που πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο πέρυσι ήταν ένοχος για τρομοκρατία και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 21 ετών.

Ο 72χρονος Γιούραϊ Σιντούλα πυροβόλησε τον Φίκο πέντε φορές από απόσταση λίγο μεγαλύτερη του ενός μέτρου, ενώ ο πρωθυπουργός χαιρετούσε τον κόσμο στην κεντρική σλοβακική πόλη Χάντλοβα τον Μάιο του 2024.

Η ετυμηγορία του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου της πόλης Μπάνσκα Μπίστριτσα κλείνει μια δίκη που ξεκίνησε τον Ιούλιο και της οποίας το κύριο ερώτημα ήταν αν ο Σίντουλα, ο οποίος παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε τον Φίτσο, ήταν ένοχος για τρομοκρατία ή για λιγότερο σοβαρά εγκλήματα δολοφονίας ή επίθεσης.

Ο Φίτσο, 61 ετών, χτυπήθηκε τέσσερις φορές και τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιά, ενώ υπέστη επίσης τραυματισμούς στο ισχίο, το χέρι και το πόδι. Έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση τον Ιούλιο του περασμένου έτους, λίγους μήνες μετά την επίθεση, και επέστρεψε στη δουλειά του λίγο μετά.

Ο Σιντούλα εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας μπλε πουκάμισο και μαύρο φούτερ με κουκούλα, συνοδευόμενος από φρουρούς με αυτόματα όπλα. Δήλωσε ότι ήθελε να τραυματίσει αλλά όχι να σκοτώσει τον Φίτσο, επειδή ήθελε να τον εμποδίσει να συνεχίσει τις πολιτικές του, οι οποίες, όπως είπε, έβλαπταν την ελευθερία και τον πολιτισμό της Σλοβακίας.

Ο Σιντούλα δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το δικαστήριο την Τρίτη ότι «σίγουρα» θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. «Ήταν άδικη», είπε.

Ο Φίτσο, ο οποίος κατέχει την εξουσία για 11 χρόνια σε τρεις θητείες από το 2006, κατηγόρησε την κυρίως φιλελεύθερη, φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση ότι καλλιέργησε ένα κλίμα οργής που οδήγησε στην επίθεση.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Φίτσο ότι υπονομεύει τα δημοκρατικά πρότυπα, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ότι καλύπτει τη διαφθορά.

Ο δικαστής Ιγκόρ Κράλικ ανέφερε τη δική του αιτιολόγηση του Σιντούλα για την επίθεση, όταν διάβασε την αιτιολόγηση για την κατηγορία της τρομοκρατίας.

«Το δικαστήριο θεωρεί αποδεδειγμένο ότι ο κατηγορούμενος δεν επιτέθηκε σε έναν πολίτη, αλλά συγκεκριμένα στον πρωθυπουργό», είπε ο Κράλικ.

Η ποινή ήταν μικρότερη από την ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Σιντούλα, συνταξιούχου και πρώην εργάτη ορυχείου, λιθοξόου, συγγραφέα και δημόσιου ακτιβιστή, υποστήριξε ότι δεν αποτελεί τρομοκρατία κάθε επίθεση εναντίον αξιωματούχου. Ζήτησε ελαφρύτερη ποινή για επίθεση εναντίον δημόσιου αξιωματούχου.