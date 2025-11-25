Politico, FT, Reuters, BBC

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν, θεωρώντας ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη απέδειξαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να ακούσει τις ανησυχίες τους για μια πιθανώς επιζήμια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Λίγες ώρες αργότερα, η Μόσχα απέρριπτε το νέο κείμενο που διαμορφώθηκε με την εμπλοκή Κιέβου και Ευρωπαίων, προειδοποιώντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί εύκολα να τραβήξει τον Αμερικανό πρόεδρο πίσω στο αρχικό του σχέδιο: Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα ανάγκαζε την Ουκρανία σε βαρείς και δυνητικά μη αναστρέψιμους συμβιβασμούς.

«Αν και παραμένει δουλειά να γίνει, υπάρχει πλέον μια στέρεη βάση για να προχωρήσουμε», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζοντας την «καλή πρόοδο» που προέκυψε από την «ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία» στις συνομιλίες.

Όπως αναφέρει το Politico, ήταν σίγουρα «πρόοδος» το ότι κορυφαίοι σύμβουλοι από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία, αφού είχαν αποκλειστεί από το αρχικό αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο φοβούνταν ότι ήταν τόσο μεροληπτικό που θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να εξαπολύσει νέες επιθέσεις.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Ρωσία απέρριψε το επικαιροποιημένο κείμενο της συμφωνίας, το οποίο είχε ξαναγραφτεί με τη συμβολή της Ουκρανίας και των συμμάχων της κατά τη διάρκεια των πολύωρων συνομιλιών με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Τώρα, ο κίνδυνος για την Ουκρανία είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα σύρει τον Αμερικανό πρόεδρο πίσω στην αρχική του θέση: μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 28 σημείων, η οποία προκάλεσε κατάρρευση μεταξύ αξιωματούχων στις Βρυξέλλες επειδή θα ανάγκαζε το Κίεβο να παραδώσει εκτάσεις γης στη Μόσχα, να εγκαταλείψει την ελπίδα να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και να μειώσει το μέγεθος του στρατού του σε 600.000 στρατιώτες από σχεδόν 1 εκατομμύριο.

Αν αυτό συμβεί, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη επιλογή: είτε να αποδεχτεί την πρόταση που μαγείρεψαν Τραμπ και Πούτιν, είτε να τζογάρει με το μέλλον της χώρας του ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα λάβει αρκετή βοήθεια από τους Ευρωπαίους φίλους του.

FT: Οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ έφθασε χθες, Δευτέρα, στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μια ρωσική αντιπροσωπεία, έκαναν γνωστό οι Financial Times.

Ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι άρχισαν συνομιλίες χθες, Δευτέρα, το βράδυ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα στην πληροφορία.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters ζητώντας να μην κατονομασθεί, δήλωσε πως οι συνομιλίες του Ντρίσκολ θα συνεχισθούν σήμερα. Δεν είναι σαφές ποιος συμμετέχει στη ρωσική αντιπροσωπεία.

BBC: Ποιες είναι οι αλλαγές στο αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει το BBC, η αρχική αμερικανική πρόταση για ειρήνη που τέθηκε στο τραπέζι ήταν τόσο προσανατολισμένη προς τις απαιτήσεις της Ρωσίας, που οι συνομιλίες ξεκίνησαν με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο να αρνείται πως είχε γράψει το έγγραφο το Κρεμλίνο.

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία έπρεπε να υπογράψει γρήγορα, αλλιώς θα αντιμετώπιζε αδιευκρίνιστες συνέπειες.

Ωστόσο, μια κοινή δήλωση Ουκρανίας–ΗΠΑ αναφέρει ότι τώρα υπάρχει μια εντελώς νέα πρόταση, την οποία περιγράφει ως «επικαιροποιημένο και αναθεωρημένο πλαίσιο».

Σύμφωνα με τους Financial Times, ένας από τους αντιπροσώπους — ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκίι Κισλίτσια — μιλά για ένα νέο σχέδιο 19 σημείων, με «πολύ λίγα» να έχουν απομείνει από το αρχικό σχέδιο.

Το νέο αυτό κείμενο πιθανότατα ενσωματώνει ορισμένες τουλάχιστον από τις τροποποιήσεις που πρότειναν οι Ευρωπαίοι και δημοσίευσε το πρακτορείο Reuters — τροποποιήσεις που δείχνουν κάτι πολύ πιο αποδεκτό για το Κίεβο.

Σε αυτή την εκδοχή, αφαιρείται το αυτόματο βέτο για οποιαδήποτε μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, όπως και το πλαφόν στον αριθμό των στρατευμάτων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Αναφέρεται ότι δεν θα αναπτυχθούν μόνιμα δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν ισοδυναμεί με πλήρη απαγόρευση.

Σε ό,τι αφορά το ευαίσθητο ζήτημα των εδαφών, δεν θα υπάρξει παραχώρηση του υπόλοιπου Ντονμπάς στη Ρωσία χωρίς αντάλλαγμα, και η Ουκρανία θα επιδιώκει την ανάκτηση των κατεχόμενων περιοχών αποκλειστικά με διπλωματικά μέσα. Αυτό είναι κάτι που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη αποδεχθεί στο παρελθόν.

Το αρχικό, πιο φιλικό προς το Κρεμλίνο, σχέδιο βασιζόταν στην επίσκεψη του ίδιου του Γουίτκοφ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την άνοιξη, όταν επέστρεψε επαναλαμβάνοντας σχεδόν αυτολεξεί τις αμφιλεγόμενες ρωσικές αφηγήσεις.

Αντίθετα, το νέο σχέδιο μοιάζει με κάτι στο οποίο η Ουκρανία θα μπορούσε — ενδεχομένως — να υπογράψει.