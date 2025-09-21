Μια πρώην υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση των Εργατικών έχει «εγκαταλείψει» την περιοχή της Ανατολικής Αγγλίας καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ανάληψη της εξουσίας της.

Η Πρίτι Πατέλ, βουλευτής του Γουίθαμ στο Έσσεξ, δήλωσε ότι υποστηρίζει την έγκριση από την κυβέρνηση του νέου πυρηνικού εργοστασίου Sizewell C στην ακτή του Σάφολκ, αλλά επέκρινε τα σχέδια να υποχρεωθούν τα δημοτικά συμβούλια να συμπεριλάβουν περισσότερα σπίτια στις περιφέρειές τους, υποστηρίζοντας ότι αυτό γίνεται χωρίς να παρέχεται η αναγκαία υποδομή που απαιτείται.

Η βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για το Νότιο Κάμπριτζσαϊρ, Πίπα Χέιλινγκς, είπε: «Οι Εργατικοί υποσχέθηκαν αλλαγή και δεν την έχουν πραγματοποιήσει. Έχουν προχωρήσει τυφλά σε ορισμένα πράγματα χωρίς να ακούσουν τον κόσμο.»

Ο δρ Πίτερ Πρινσλεϊ, βουλευτής των Εργατικών για το Μπέρι Σεντ Εντουαρντς και το Στόουμάρκετ, δήλωσε: «Φαίνεται ότι η υπόσχεση για αλλαγή είναι αργή, αλλά πιστεύω ότι έρχεται σταδιακά.»

Πρόσθεσε ότι το κόμμα κληρονόμησε πολλά προβλήματα από την προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών και ότι «θα χρειαστεί χρόνος για να διορθωθούν τα πράγματα».

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης την Κυριακή ότι αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος, μετά την αποτυχία του Ισραήλ να ικανοποιήσει όρους όπως την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον σχεδόν διετή πόλεμο της Γάζας.

«Σήμερα, για να αναζωογονήσουμε την ελπίδα ειρήνης για Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς, και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην πλατφόρμα X.

Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σύμμαχός του.