Σκηνές χάους στο Νεπάλ - «Αυτοσυγκράτηση» ζητά ο πρόεδρος, μετά την πυρπόληση στο κοινοβούλιο (pics&vids)

Ο πρόεδρος του Νεπάλ κάλεσε σήμερα σε εθνική ενότητα έπειτα από δύο ημέρες βίαιων διαδηλώσεων, κυρίως κατά του μπλοκαρίσματος των social media και της διαφθοράς, που προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων και οδήγησαν στην παραίτηση του πρωθυπουργού, Κ.Π. Σάρμα Ολί.

«Καλώ όλους, περιλαμβανομένων των διαδηλωτών, να συνεργαστούν για μια ειρηνική επίλυση της δύσκολης κατάστασης στη χώρα, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Πουντέλ, αφότου διαδηλωτές πυρπόλησαν το κτήριο του κοινοβουλίου καθώς και το γραφείο του.

«Καλώ όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές στη χώρα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις».

🇳🇵 URGENTE: Manifestantes incendeiam o Parlamento do Nepal em protesto contra o bloqueio de redes sociais como Facebook e Instagram imposto pelo governo.



A mobilização é puxada principalmente por jovens, com o lema: “bloqueiem a corrupção, não as redes sociais”. pic.twitter.com/G9YNORE510 — Eixo Político (@eixopolitico) September 9, 2025

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Ολί παραιτήθηκε την Τρίτη, καθώς διαδηλωτές κατά της διαφθοράς αψήφησαν την αόριστη απαγόρευση κυκλοφορίας και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Οι ταραχές είναι οι χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών σε αυτή τη φτωχή χώρα των Ιμαλαΐων, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα και αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα από το 2008, όταν οι διαδηλώσεις οδήγησαν στην κατάργηση της μοναρχίας.

NEW: Protesters set fire to Nepal's Federal Parliament building. pic.twitter.com/8bVBfBMq4O — Clash Report (@clashreport) September 9, 2025

Σκηνές χάους

Ο 73χρονος Ολί ορκίστηκε για τέταρτη θητεία τον Ιούλιο του περασμένου έτους ως 14ος πρωθυπουργός της χώρας από το 2008.

Δύο από τους συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο παραιτήθηκαν αργά τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι δεν ήθελαν να συνεχίσουν για ηθικούς λόγους.

Gen Z protesters in Nepal took to the streets on Monday against corruption and a ban on 26 social media platforms. At least 14 people were killed. pic.twitter.com/Gsvx63bXph — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 8, 2025

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Ολί είχε συγκαλέσει συνάντηση όλων των πολιτικών κομμάτων, λέγοντας ότι η βία δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας και ότι «πρέπει να καταφύγουμε σε ειρηνικό διάλογο για να βρούμε λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα».

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι ήταν λυπημένος για τα περιστατικά βίας που οφείλονται στην «διείσδυση από διάφορα εγωιστικά κέντρα». Δεν απάντησε άμεσα στις καταγγελίες των διαδηλωτών για διαφθορά.

Ωστόσο, η οργή εναντίον της κυβέρνησης δεν έδειξε σημάδια υποχώρησης, καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κοινοβούλιο και σε άλλα μέρη της πρωτεύουσας Κατμαντού, αψηφώντας την αόριστη απαγόρευση κυκλοφορίας.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ελαστικά σε ορισμένους δρόμους, πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς με αντιοχλαγωγική στολή και τους κυνήγησαν σε στενά δρομάκια, ενώ άλλοι παρακολουθούσαν και τραβούσαν βίντεο από τις συγκρούσεις με τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς πυκνός μαύρος καπνός ανέβαινε στον ουρανό.

Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι διαδηλωτές έβαζαν φωτιά στα σπίτια ορισμένων πολιτικών στο Κατμαντού, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ορισμένοι υπουργοί μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος με στρατιωτικά ελικόπτερα.

Ένας βοηθός του Ολί είπε ότι η ιδιωτική κατοικία του απερχόμενου πρωθυπουργού είχε επίσης πυρποληθεί.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν διαδηλωτές να εισβάλλουν στο συγκρότημα και να λεηλατούν τον χώρο - σπάζοντας παράθυρα και καταστρέφοντας γλάστρες, καρέκλες και άλλα έπιπλα - πριν πυρπολήσουν το κτίριο. Οι δυνάμεις ασφαλείας, που φαινόταν να είναι λιγότερες σε αριθμό, παρακολουθούσαν από απόσταση λίγων μέτρων.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον πρώην πρωθυπουργό Σερ Μπαχαντούρ Ντεούμπα και τη σύζυγό του Αρζού Ράνα, υπουργό Εξωτερικών υπό τον Ολί, να δέχονται επίθεση από διαδηλωτές.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η περιοχή Σίνγκα Ντουρμπάρ, όπου βρίσκονται το γραφείο του πρωθυπουργού και άλλα υπουργεία, καθώς και το Κοινοβούλιο, πυρπολήθηκε.

🇳🇵 Nepali youth protesters have set fire to parliament as the veteran prime minister obeyed furious crowds to quit, a day after one of the deadliest crackdowns in years in which at least 19 people were killed.

➡️ https://t.co/gxrVCnIeaY pic.twitter.com/0quOsrwJli — AFP News Agency (@AFP) September 9, 2025

Κλειστό το αεροδρόμιο

Το αεροδρόμιο του Κατμαντού, η κύρια διεθνής πύλη του Νεπάλ, έκλεισε με άμεση ισχύ, καθώς ο καπνός από τις πυρκαγιές που έβαλαν οι διαδηλωτές κοντά στο αεροδρόμιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αεροσκαφών, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ.

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων τις έχουν ονομάσει «διαδηλώσεις της Γενιάς Ζ», καθώς υποκινούνται από την ευρεία απογοήτευση των νέων για την προφανή αδράνεια της κυβέρνησης στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των οικονομικών ευκαιριών.

«Η διαδήλωση είχε ως στόχο, πρώτα και κύρια, την καταπολέμηση της διαφθοράς που μαστίζει την κυβέρνηση», ανέφερε ένας διαδηλωτής σε email που έστειλε στο Reuters, υπογράφοντας ως «ενδιαφερόμενος πολίτης του Νεπάλ».

Νέοι Νεπαλέζοι είχαν δημοσιεύσει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την «πολυτελή ζωή των οικογενειών και των παιδιών των διεφθαρμένων πολιτικών και δημοσίων υπαλλήλων» και η κυβέρνηση αντέδρασε με την επιβολή περιορισμών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το email.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Ολί επέβαλε απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποκλείοντας την πρόσβαση σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, αφού δήλωσε ότι οι πλατφόρμες αυτές δεν είχαν εγγραφεί στην κυβέρνηση.

Οι επικριτές δήλωσαν ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας του λόγου, κατηγορία που η κυβέρνηση αρνείται, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διάδοση παραπληροφόρησης και τη διάπραξη απάτης.