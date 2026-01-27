Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στα 20 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων

Η Ισπανία θα καταβάλει 20 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση στα θύματα του δυστυχήματος με το τρένο υψηλής ταχύτητας που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο σκοτώθηκαν 45 άτομα και τραυματίστηκαν περισσότερα από 150, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

Η χώρα εξακολουθεί να είναι συγκλονισμένη από την τραγωδία της 18ης Ιανουαρίου στο Ανταμούθ, κοντά στη πόλη της Κόρδοβα, η οποία προκάλεσε έναν από τους υψηλότερους αριθμούς θυμάτων από σιδηροδρομικό δυστύχημα στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία και τον υψηλότερο στην Ισπανία από το 2013.

Οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν 216.000 ευρώ η καθεμία εντός τριών μηνών το πολύ, που θα αποτελούνται από 72.000 ευρώ αφορολόγητης βοήθειας από την κυβέρνηση και 72.000 ευρώ προκαταβολή από την ασφάλεια. Άλλα 72.000 ευρώ θα καταβληθούν από την υποχρεωτική ταξιδιωτική ασφάλιση των επιβατών.

«Γνωρίζουμε ότι οι συνήθεις διαδικασίες και οι νομικές προθεσμίες δεν ανταποκρίνονται πάντα στην ζωτική επείγουσα ανάγκη μιας τραγωδίας όπως αυτή», δήλωσε ο Πουέντε, προσθέτοντας ότι τα θύματα δεν μπορούν να περιμένουν χρόνια για να λάβουν υποστήριξη.

«Η οικονομική αβεβαιότητα δεν μπορεί να επιβαρύνει επιπλέον τον συναισθηματικό πόνο».

Οι πληρωμές προς τους τραυματίες θα κυμαίνονται από 2.400 ευρώ έως 84.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Πουέντε.

Ο υπουργός έχει δεχτεί δημόσια πίεση μετά το ατύχημα στο Ανταμούθ και άλλα περιστατικά που συνέβησαν την ίδια εβδομάδα, όπως ο θάνατος ενός μηχανοδηγού στην Καταλονία και δύο άλλα ατυχήματα χωρίς θανάτους. Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Λαϊκό Κόμμα, ζήτησε την παραίτησή του.

Ερωτηθείς για το μέλλον του, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει καθαρή συνείδηση, ότι εκτελεί τα καθήκοντά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κοινοποιεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στους πολίτες.

Η καταλανική υπηρεσία προαστιακών σιδηροδρόμων Rodalies αντιμετώπισε επίσης σοβαρές διαταραχές την περασμένη εβδομάδα, αφού πολλοί μηχανοδηγοί αρνήθηκαν να εργαστούν λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους, ενώ μια βλάβη στο λογισμικό προκάλεσε την κατάρρευση του κέντρου ελέγχου της κυκλοφορίας των τρένων τη Δευτέρα.