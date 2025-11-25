Σφοδρή επίθεση της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας - Έξι νεκροί στο Κίεβο (vids)

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ενεργειακών υποδομών της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την κήρυξη συναγερμού ουσιαστικά σε όλη την επικράτεια για αεροπορικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

«Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη μαζική συνδυαστική επίθεση του εχθρού εναντίον ενεργειακών υποδομών», ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram.

Στους έξι οι νεκροί στο Κίεβο από τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, αναφέρει ο δήμαρχος το πρωί της Τρίτης.

Hundreds of residents of the city of Kyiv are still in the underground metro, seeking to protect their lives and get at least a little sleep before the next workday or school day. Meanwhile, russians continue their latest attacks on Ukraine: right now, as I am writing this text,… pic.twitter.com/d6o9fLumNv — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) November 25, 2025

Μάλιστα, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν σε πλήγματα εναντίον εννιαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντνιπρόφσκι ενώ άλλος ένας τραυματίστηκε 22ώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Πετσέρσκι, κατά την ίδια πηγή.

Horror in Kyiv! An apartment building is on fire after the russian attack‼️ pic.twitter.com/JMZ7GUgXph — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 25, 2025

Τρεις οι νεκροί σε επιδρομή της Ουκρανίας στην πόλη Ταγκανρόγκ της Ρωσίας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σε επιδρομή της Ουκρανίας σε πόλη της περιφέρειας Ρoστόφ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram.

Στόχος ήταν η πόλη Ταγκανρόγκ, όπου βρίσκεται λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα και σημαντική βάση της πολεμικής αεροπορίας, και τα περίχωρά της, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

BREAKING:



Ukrainian suicide drones just struck and destroyed Russia’s Beriev A-60 experimental airborne laser aircraft in Taganrog.



The plane was designed as a testbed for Russian high-energy laser weapons. pic.twitter.com/Gep91oy6dl — Visegrád 24 (@visegrad24) November 25, 2025

Νωρίτερα, η δήμαρχος Σβετλάνα Καμπούλοβα έκανε λόγο για έναν νεκρό στη «μαζική» επίθεση.

Νοτιοδυτική περιφέρεια της Ρωσίας στόχος «μαζικής» επιδρομής της Ουκρανίας

Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «παρατεταμένη» και «μαζική» επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιφέρεια Κρασνοντάρ υπέστη μια από τις πιο παρατεταμένες και μαζικές επιθέσεις» της Ουκρανίας, ανέφερε μέσω Telegram ο Βενιαμίν Καντράτιεφ, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον έξι τραυματίες.