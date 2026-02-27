Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν: Νεκρά 274 μέλη των Ταλιμπάν - Ζητά διάλογο η Καμπούλ (vids)

Ραγδαία κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση Πακιστάν-Αφγανιστάν, με αεροπορικά πλήγματα, διασυνοριακές επιθέσεις και εκατοντάδες νεκρούς, ενώ η διεθνής κοινότητα απευθύνει εκκλήσεις για άμεση αποκλιμάκωση και επιστροφή στη διπλωματία.

Συγκεκριμένα, πακιστανικά αεροπορικά χτυπήματα έπληξαν 22 αφγανικούς στρατιωτικούς στόχους, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, μετά τις σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών της Νότιας Ασίας που ξεκίνησαν στη διάρκεια της νύχτας.

Τουλάχιστον 12 Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν, ενώ 274 μέλη των Ταλιμπάν έχασαν τη ζωή τους από το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Άχμεντ Σαρίφ Τσάουντρι, όπως αναμετέδωσε το Reuters.

Ο Τσόντρι τόνισε ότι «όλοι οι στόχοι επιλέχθηκαν προσεκτικά βάσει πληροφοριών», ενώ όπως υποστήριξε, «πρόκειται για στρατιωτικούς στόχους και επιλέχθηκαν με τρόπο ώστε να μην υπάρξουν άμαχοι μεταξύ των πληγέντων».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο στρατός του Πακιστάν «αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά» και ότι «και στις 53 τοποθεσίες η επίθεση αποκρούστηκε».

📌 Afghanistan claims 'coordinated airstrikes' inside Pakistan targeting military positions



◾️ Strikes hit a camp near Faizabad, a base in Nowshera, positions in Jamrud and Abbottabad; Pakistan has not responded pic.twitter.com/I9oHZAwy1l — Anadolu English (@anadoluagency) February 27, 2026

Η Καμπούλ επιδιώκει διπλωματική λύση

Από την πλευρά του Αφγανιστάν, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι η Καμπούλ επιδιώκει την επίλυση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Πακιστάν μέσω διαλόγου.

Κάτοικοι της Καμπούλ δήλωσαν ότι ο βομβαρδισμός ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

«Κοιμόμασταν όταν ακούσαμε τον ήχο αεροσκάφους», είπε ο Ταμίμ, οδηγός ταξί που ζει κοντά στην αποθήκη. «Ήρθε, έριξε δύο βόμβες και έφυγε. Μετά ακούσαμε εκρήξεις».

Όπως είπε, τις αρχικές εκρήξεις ακολούθησαν συνεχείς πυροδοτήσεις καθώς τα αποθηκευμένα πυρομαχικά πήραν φωτιά.

Ανταποκριτές του Reuters σε άλλα σημεία της Καμπούλ ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις και τον ήχο αεροσκαφών, ενώ σειρήνες ασθενοφόρων διέσχιζαν τη νύχτα.

Η Ρωσία ζητά άμεση αποκλιμάκωση

Η Ρωσία κάλεσε την Παρασκευή το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να σταματήσουν άμεσα τις διασυνοριακές επιθέσεις και να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα.

Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα που έχει αναγνωρίσει επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και διατηρεί επίσης καλές σχέσεις με το Πακιστάν.

«Βεβαίως, οι άμεσες στρατιωτικές συγκρούσεις που σημειώθηκαν δεν προοιωνίζονται τίποτα καλό. Γι’ αυτό ελπίζουμε ότι θα σταματήσουν το συντομότερο δυνατό… Όπως και όλοι οι υπόλοιποι, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι προετοιμάζεται επίσκεψη του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ στη Ρωσία, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα ανησυχεί για τη ραγδαία στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

⚡️ Russian MFA Spox #Zakharova:



We are concerned over the sharp escalation of armed clashes between Afghanistan & Pakistan.



We call on them to abandon this dangerous confrontation & return to the negotiating table to resolve all differences through political & diplomatic means. pic.twitter.com/ex2xDHmSYZ — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 27, 2026

«Καλούμε τους φίλους μας, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, να εγκαταλείψουν αυτή την επικίνδυνη αντιπαράθεση και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίλυση όλων των διαφορών μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων», έγραψε στο Telegram.

Το Πακιστάν κηρύσσει πόλεμο στο Αφγανιστάν

Υπενθυμίζεται ότι, η πακιστανική κυβέρνηση κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στις de facto αρχές των Ταλιμπάν, έπειτα από αφγανική επίθεση χθες Πέμπτη στα σύνορα των δυο χωρών, που εξώθησε το Ισλαμαμπάντ να εξαπολύσει σε αντίποινα αεροπορικούς βομβαρδισμούς, πάνω απ’ όλα στην Καμπούλ, την αφγανική πρωτεύουσα. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 300, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές.

Οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες εγκαταστάσεις στο αφγανικό έδαφος, ανάμεσά τους στις πόλεις Καμπούλ και Κανταχάρ, τις μεγαλύτερες της χώρας, κάτι που ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι χαρακτήρισε «προσήκουσα ανταπόδοση» για την αφγανική επίθεση της προηγουμένης.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε από πλευράς του ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Ασίφ Χαουάτζα μέσω X.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», πλειοδότησε ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σαμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του.

"ہماری افواج کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔"

~وزیراعظم محمد شہباز شریف pic.twitter.com/mlmFN7dJqp — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) February 27, 2026

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν άκουσαν σειρά εκρήξεων στην Καμπούλ και τον ήχο μηχανών στρατιωτικών αεροσκαφών τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Κανταχάρ (νότια), όπου είναι εγκατεστημένος ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν Χιμπατουλά Αχουνζάντα, άλλος δημοσιογράφος του AFP άκουσε επίσης υπερπτήσεις μαχητικών.

Υπενθυμίζεται ότι, οι σχέσεις ανάμεσα στο Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και το Αφγανιστάν, όπου επέστρεψαν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021 οι Ταλιμπάν, παρουσιάζουν ραγδαία επιδείνωση τους τελευταίους μήνες. Οι διελεύσεις στα σύνορα των δυο χωρών ήδη είχαν κλείσει στην πλειονότητά τους, μετά τις προηγούμενες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυο πλευρές τον Οκτώβριο με εβδομήντα και πλέον νεκρούς.

Συγκρούσεις κοντά σε στρατηγικής σημασίας μεθοριακή διάβαση

Πυροβολισμοί και πυρά πυροβολικού ακούσθηκαν σήμερα κοντά στη στρατηγικής σημασίας μεθοριακή διάβαση του Τουράμ ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, καθώς οι δύο γειτονικές χώρες έχουν εμπλακεί σε φονικές συγκρούσεις.

📹Bugün çekilen videoda, Pakistan'ın Angoor Adda sınır bölgesinin karşısındaki Afganistan'ın Babri üssünü hedef aldığı görülüyor.

📹 Video from today morning shows Pakistani heavy weaponry targeting the Afghanistan’s Babri base opposite the Angoor Adda Border area pic.twitter.com/vFg5tM8uPc — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 27, 2026

Τα πυρά πυροβολικού ακούσθηκαν από το αφγανικό έδαφος κοντά στα σύνορα γύρω στις 09:30 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας), πριν επαναληφθούν οι διασυνοριακές συγκρούσεις. Άλλοι πυροβολισμοί ακούσθηκαν από μακριά, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται επιτόπου.

Ένας εξ αυτών είδε Αφγανούς στρατιώτες να κατευθύνονται προς τα σύνορα, πριν οι δυνάμεις ασφαλείας τον διατάξουν να φύγει από την περιοχή.

Η μεθοριακή διάβαση του Τουράμ παρέμεινε ανοικτή για τους Αφγανούς που επιστρέφουν μαζικά από το Πακιστάν, μολονότι τα χερσαία σύνορα είναι σε μεγάλο μέρος κλειστά από τον Οκτώβριο που ξέσπασαν οι μάχες ανάμεσα στις γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Ο καταυλισμός του Ομάρι κοντά στη μεθοριακή διάβαση, ο οποίος υποδέχεται τους Αφγανούς που επιστρέφουν, επλήγη στη διάρκεια της νύκτας από τις μάχες, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να διαφύγουν.

«Τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι έτρεχαν», λέει ο 65χρονος Γκαντέρ Χαν, όρθιος μπροστά σε σειρές από σκηνές, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για τραυματισμό «δύο ή τριών παιδιών και δύο ή τριών γυναικών».

Ο 44χρονος Ζαργκόν, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό όνομά του, είπε ότι δύο ή τρία παιδιά εξαφανίσθηκαν μέσα στον πανικό.

«Μερικοί άφησαν πίσω τα χαρτιά τους και απλώς διέφυγαν. Δεν πήραν καν τα χρήματά τους, δεν πήραν τη βοήθεια που είχαν λάβει. Από φόβο, έφυγαν όλοι», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ευρείας κλίμακας επιθέσεις»

Νωρίτερα, η πακιστανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ και σε άλλα αστικά κέντρα, ιδίως στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια, μερικές ώρες αφού η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως έπληξε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα σύνορα των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, σε αντίποινα για φονικούς πακιστανικούς βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την Καμπούλ τα ξημερώματα, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στην αφγανική πρωτεύουσα.

Οι εκρήξεις αντήχησαν σε όλη την πόλη από τις 01:50 τοπική ώρα (23:20 ώρα Ελλάδας χθες Πέμπτη), ενώ ακούγονταν και μηχανές μαχητικών αεροσκαφών να πετούν πάνω από την πόλη, σύμφωνα με την ομάδα του AFP.

💥 Pakistan ile Afganistan arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda geçtiğimiz aylarda sağlanan barış bozuldu.



➡️ Çatışmalar sürerken, Pakistan açık savaş ilanında bulundu. https://t.co/P2CkUt8VRv https://t.co/EvSW35f4oe pic.twitter.com/PrH6HzQE7I — milliyet.com.tr (@milliyet) February 27, 2026

BREAKING:



Pakistani military aircraft bombed and destroyed an ammunition depot belonging to the Afghan Taliban.



🇵🇰🇦🇫 pic.twitter.com/fSgE20JNyB — Visegrád 24 (@visegrad24) February 26, 2026

«Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας του καθεστώτος των Αφγανών Ταλιμπάν στην Καμπούλ και στις επαρχίες Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών, Αταουλά Ταράρ μέσω X.

آپریشن غضب للحق، صبح 3:40، 27 فروری 2026



▫️ افغان طالبان رجیم کے 133 کارندے ہلاک ہونے کی تصدیق، 200 سے زائد زخمی۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں افغان طالبان کے دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس میں مزید ہلاکتوں کا امکان ہے۔

▫️ افغان طالبان رجیم کی 27 پوسٹیں تباہ، 9 پوسٹوں پر قبضہ… — Attaullah Tarar (@TararAttaullah) February 26, 2026

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού υποστήριξε το μεσημέρι της Παρασκευής πως 274 αξιωματούχοι των Ταλιμπάν και μελών ομάδων χωροφυλακής έχουν σκοτωθεί από τις επιθέσεις.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως το Πακιστάν έπληξε 22 στόχους εντός του Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Πέμπτης.

Από το βράδυ έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστο 12 Πακιστανοί στρατιώτες, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

ο υπουργός Ταράρ έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν. Τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του Πακιστανού πρωθυπουργού, Σαμπάζ Σαρίφ.

Update on the situation at the Pakistan Afghanistan border as of 0345 hrs Friday February 27



Pakistani counter strikes against targets in Afghanistan continue.



A total of 133 Afghan Taliban are confirmed killed, more than 200 wounded. Many more casualties estimated in strikes… — Mosharraf Zaidi 🇵🇰 (@mosharrafzaidi) February 26, 2026

Από την πλευρά της, η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν διαβεβαίωσε σήμερα ότι διεξήγαγε νέες επιθέσεις εναντίον του στρατού του Πακιστάν, μετά τους βομβαρδισμούς της πακιστανικής αεροπορίας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, καθώς και σε άλλες περιοχές, ιδίως στην Κανταχάρ, σε αντίποινα για πρώτη επίθεση των ισλαμιστών μαχητών στα σύνορα.

«Μετά τα αεροπορικά πλήγματα στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και άλλες επαρχίες, διεξήχθησαν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εκ νέου εναντίον θέσεων Πακιστανών στρατιωτών», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Το αφγανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οκτώ στρατιώτες του σκοτώθηκαν στη χθεσινή χερσαία επίθεση, που εξαπολύθηκε από τις αφγανικές επαρχίες Νανγκαρχάρ και Κουνάρ.

Το πακιστανικό υπουργείο Πληροφοριών κατηγόρησε δυνάμεις των Ταλιμπάν ότι «άνοιξαν μονομερώς πυρ εναντίον διαφόρων θέσεων» κατά μήκος των συνόρων με την πακιστανική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Επικοινωνία ΥΠΕΞ Πακιστάν με τον Φιντάν για τη σύγκρουση

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, συζήτησε τη σύγκρουση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του μέσω της πλατφόρμας X.

Ο Νταρ ανέφερε στον Φιντάν τηλεφωνικά ότι οι πακιστανικές δυνάμεις απάντησαν σε «απρόκλητη αφγανική επιθετικότητα», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

«Και οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή σχετικά με τις εξελίξεις», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, ο Νταρ είχε παρόμοια επικοινωνία και με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.

Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 held a telephone conversation with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan @HakanFidan, and exchange views on recent regional developments, particularly the situation between Pakistan and Afghanistan.… pic.twitter.com/9Pej9RtLo5 — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) February 27, 2026

Η Κίνα εκφράζει την ανησυχία της

Στο Πεκίνο, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την κλιμάκωση στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν.

Η Κίνα μεσολαβεί στη σύγκρουση μέσω των δικών της διαύλων, δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ.

Επίσης, η Κίνα είναι πρόθυμη να διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό ρόλο για την εκτόνωση της κατάστασης, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Το Ιράν προτείνει να βοηθήσει για να «διευκολυνθεί ο διάλογος»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί προσέφερε τη βοήθεια της Τεχεράνης για να «διευκολυνθεί ο διάλογος» ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσά τους.

در ماه مبارک رمضان، ماه خویشتنداری و تقویت همبستگی در جهان اسلام، شایسته است افغانستان و پاکستان اختلافات موجود را در چارچوب حسن همجواری و از مسیر گفت‌وگو مدیریت و حل‌وفصل کنند.

جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه مساعدت در تسهیل گفت‌وگو و تقویت تفاهم و همکاری میان دو کشور، است. pic.twitter.com/5CI7M456aJ — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 27, 2026

Το Ιράν είναι «έτοιμο να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να προωθήσει τη συνεργασία» σε περιφερειακό επίπεδο, ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.

Ανησυχία από τον ΟΗΕ για την κλιμάκωση

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις εξέφρασε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των ντε φάκτο δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων», πρόσθεσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ επισήμανε ακόμη ότι «ο ΓΓ ΟΗΕ επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν καταβάλει αρκετά κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες και καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Βραχεία ανακωχή

Η επίθεση των αφγανικών δυνάμεων ακολούθησε πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές το σαββατοκύριακο στις επαρχίες Νανγκαρχάρ και Πάκτικα που παρουσιάστηκαν από το Ισλαμαμπάντ ως αντίποινα για ενέργειες καμικάζι στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αποστολή αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν, οι βομβαρδισμοί αυτοί, οι πιο σφοδροί από τον Οκτώβριο, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.

Για χρόνια σύμμαχοι, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές συγκρούσεις αφού κατέλαβαν την εκ νέου την εξουσία στην Καμπούλ το καλοκαίρι του 2021.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει ασφαλή καταφύγια σε ένοπλες οργανώσεις που διαπράττονται στην πακιστανική επικράτεια. Η Καμπούλ το διαψεύδει.

Από τον Οκτώβριο, δεν επιτρέπεται η διέλευση στα χερσαία περάσματα στα σύνορα των δυο χωρών παρά μόνο Αφγανών που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Εφήμερη κατάπαυση του πυρός που εγκρίθηκε τη 19η Οκτωβρίου, χάρη σε μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ήταν κλινικά νεκρή μόλις εννιά ημέρες αργότερα, καθώς το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε την Καμπούλ ότι ενορχηστρώνει τις επιθέσεις που διαπράττονται από το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Οι αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων έκτοτε δεν επέτρεψαν να επιλυθεί η σύγκρουση, μολονότι παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας οδήγησε στη απελευθέρωση τριών πακιστανών στρατιωτικών που πήραν αιχμαλώτους οι μαχητές της αφγανικής προεδρίας.