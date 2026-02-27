Το Πακιστάν κηρύσσει «πόλεμο» στις de facto Αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν (vids)

Η πακιστανική κυβέρνηση κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στις de facto αρχές των Ταλιμπάν, έπειτα από αφγανική επίθεση χθες Πέμπτη στα σύνορα των δυο χωρών, που εξώθησε το Ισλαμαμπάντ να εξαπολύσει σε αντίποινα αεροπορικούς βομβαρδισμούς, πάνω απ’ όλα στην Καμπούλ, την αφγανική πρωτεύουσα.

Οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες εγκαταστάσεις στο αφγανικό έδαφος, ανάμεσά τους στις πόλεις Καμπούλ και Κανταχάρ, τις μεγαλύτερες της χώρας, κάτι που ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι χαρακτήρισε «προσήκουσα ανταπόδοση» για την αφγανική επίθεση της προηγουμένης.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε από πλευράς του ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Ασίφ Χαουάτζα μέσω X.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», πλειοδότησε ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σαμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν άκουσαν σειρά εκρήξεων στην Καμπούλ και τον ήχο μηχανών στρατιωτικών αεροσκαφών τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Κανταχάρ (νότια), όπου είναι εγκατεστημένος ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν Χιμπατουλά Αχουνζάντα, άλλος δημοσιογράφος του AFP άκουσε επίσης υπερπτήσεις μαχητικών.

Υπενθυμίζεται ότι, οι σχέσεις ανάμεσα στο Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και το Αφγανιστάν, όπου επέστρεψαν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021 οι Ταλιμπάν, παρουσιάζουν ραγδαία επιδείνωση τους τελευταίους μήνες. Οι διελεύσεις στα σύνορα των δυο χωρών ήδη είχαν κλείσει στην πλειονότητά τους, μετά τις προηγούμενες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυο πλευρές τον Οκτώβριο με εβδομήντα και πλέον νεκρούς.

«Ευρείας κλίμακας επιθέσεις»

Η πακιστανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ και σε άλλα αστικά κέντρα, ιδίως στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια, μερικές ώρες αφού η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως έπληξε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα σύνορα των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, σε αντίποινα για φονικούς πακιστανικούς βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την Καμπούλ τα ξημερώματα, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στην αφγανική πρωτεύουσα.

Οι εκρήξεις αντήχησαν σε όλη την πόλη από τις 01:50 τοπική ώρα (23:20 ώρα Ελλάδας χθες Πέμπτη), ενώ ακούγονταν και μηχανές μαχητικών αεροσκαφών να πετούν πάνω από την πόλη, σύμφωνα με την ομάδα του AFP.

«Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας του καθεστώτος των Αφγανών Ταλιμπάν στην Καμπούλ και στις επαρχίες Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών, Αταουλά Ταράρ μέσω X.

Παράλληλα, ο υπουργός Ταράρ έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν. Τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του Πακιστανού πρωθυπουργού, Σαμπάζ Σαρίφ.

Από την πλευρά της, η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν διαβεβαίωσε σήμερα ότι διεξήγαγε νέες επιθέσεις εναντίον του στρατού του Πακιστάν, μετά τους βομβαρδισμούς της πακιστανικής αεροπορίας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, καθώς και σε άλλες περιοχές, ιδίως στην Κανταχάρ, σε αντίποινα για πρώτη επίθεση των ισλαμιστών μαχητών στα σύνορα.

«Μετά τα αεροπορικά πλήγματα στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και άλλες επαρχίες, διεξήχθησαν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εκ νέου εναντίον θέσεων Πακιστανών στρατιωτών», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Το αφγανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οκτώ στρατιώτες του σκοτώθηκαν στη χθεσινή χερσαία επίθεση, που εξαπολύθηκε από τις αφγανικές επαρχίες Νανγκαρχάρ και Κουνάρ.

Το πακιστανικό υπουργείο Πληροφοριών κατηγόρησε δυνάμεις των Ταλιμπάν ότι «άνοιξαν μονομερώς πυρ εναντίον διαφόρων θέσεων» κατά μήκος των συνόρων με την πακιστανική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Η Ρωσία καλεί το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να παύσουν πυρ

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας παρότρυνε σήμερα τις κυβερνήσεις του Αφγανιστάν και του Πακιστάν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες αμέσως και να αρχίσουν συνομιλίες για την επίλυση των διαφορών τους με διπλωματικά μέσα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η ρωσική διπλωματία προσφέρθηκε επίσης να μεσολαβήσει για τη διεξαγωγή διμερών συνομιλιών.

Το Ιράν προτείνει να βοηθήσει για να «διευκολυνθεί ο διάλογος»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί προσέφερε τη βοήθεια της Τεχεράνης για να «διευκολυνθεί ο διάλογος» ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσά τους.

Το Ιράν είναι «έτοιμο να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να προωθήσει τη συνεργασία» σε περιφερειακό επίπεδο, ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.

Ανησυχία από τον ΟΗΕ για την κλιμάκωση

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις εξέφρασε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των ντε φάκτο δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων», πρόσθεσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ επισήμανε ακόμη ότι «ο ΓΓ ΟΗΕ επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν καταβάλει αρκετά κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες και καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Βραχεία ανακωχή

Η επίθεση των αφγανικών δυνάμεων ακολούθησε πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές το σαββατοκύριακο στις επαρχίες Νανγκαρχάρ και Πάκτικα που παρουσιάστηκαν από το Ισλαμαμπάντ ως αντίποινα για ενέργειες καμικάζι στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αποστολή αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν, οι βομβαρδισμοί αυτοί, οι πιο σφοδροί από τον Οκτώβριο, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.

Για χρόνια σύμμαχοι, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές συγκρούσεις αφού κατέλαβαν την εκ νέου την εξουσία στην Καμπούλ το καλοκαίρι του 2021.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει ασφαλή καταφύγια σε ένοπλες οργανώσεις που διαπράττονται στην πακιστανική επικράτεια. Η Καμπούλ το διαψεύδει.

Από τον Οκτώβριο, δεν επιτρέπεται η διέλευση στα χερσαία περάσματα στα σύνορα των δυο χωρών παρά μόνο Αφγανών που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Εφήμερη κατάπαυση του πυρός που εγκρίθηκε τη 19η Οκτωβρίου, χάρη σε μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ήταν κλινικά νεκρή μόλις εννιά ημέρες αργότερα, καθώς το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε την Καμπούλ ότι ενορχηστρώνει τις επιθέσεις που διαπράττονται από το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Οι αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων έκτοτε δεν επέτρεψαν να επιλυθεί η σύγκρουση, μολονότι παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας οδήγησε στη απελευθέρωση τριών πακιστανών στρατιωτικών που πήραν αιχμαλώτους οι μαχητές της αφγανικής προεδρίας.