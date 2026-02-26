Έβρος: Το σχέδιο ανασυγκρότησης μετά τις πλημμύρες - Οι Δήμαρχοι Ορεστιάδας, Σουφλίου και Διδυμοτείχου για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Στο πλευρό των κατοίκων του Έβρου που πλήττονται από τις καταστροφικές πλημμύρες βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος την περιοχή του Σουφλίου από όπου και ανακοίνωσε πακέτο 30 εκατομμυρίων ευρώ, για άμεσες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις. Οι Δήμαρχοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου μιλούν στα Μακεδονικά Νέα σχολιάζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ενώ αναφέρονται και στην κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς οι περιοχές τους παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού.

