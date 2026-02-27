Ανάλυση Reuters

Οι διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν κλιμακώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις δύο πλευρές να κάνουν λόγο για βαριές απώλειες και τον υπουργό Άμυνας του Πακιστάν να δηλώνει ότι η χώρα του βρίσκεται σε «ανοιχτό πόλεμο» με τον γείτονά της.

Καθώς οι εντάσεις επιμένουν, ακολουθεί μια εικόνα της στρατιωτικής ισχύος του Πακιστάν σε σύγκριση με εκείνη των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, σύμφωνα με στοιχεία του International Institute for Strategic Studies (IISS), με έδρα το Λονδίνο.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν επωφελούνται από αποτελεσματική στρατολόγηση και διατήρηση προσωπικού, ενισχυμένες από εξοπλισμό που προέρχεται κυρίως από τον βασικό αμυντικό εταίρο τους, την Κίνα.

Pakistan has released video footage of airstrikes on Kabul, saying they targeted Taliban facilities in response to what it called “unprovoked aggression.”



Meanwhile, the Taliban have threatened to retaliate for the strikes on Kabul by bombing Pakistani cities.

Το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει να επενδύει στα στρατιωτικά πυρηνικά του προγράμματα και εκσυγχρονίζει το ναυτικό και την αεροπορία του.

Αντίθετα, οι δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν φθίνουν, καθώς μειώνεται η ικανότητά τους να αξιοποιούν τον ξένο εξοπλισμό που κατέλαβαν όταν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021.

Η έλλειψη διεθνούς αναγνώρισης της διοίκησης των Ταλιμπάν έχει επίσης πλήξει τον εκσυγχρονισμό του στρατού.

Ανθρώπινο δυναμικό

Το Πακιστάν διαθέτει 660.000 εν ενεργεία στελέχη στις ένοπλες δυνάμεις του: 560.000 στον στρατό ξηράς, 70.000 στην αεροπορία και 30.000 στο ναυτικό.

Η στρατιωτική δύναμη των Ταλιμπάν είναι σημαντικά μικρότερη, με περίπου 172.000 εν ενεργεία μαχητές. Ωστόσο, η οργάνωση έχει ανακοινώσει σχέδια αύξησης των δυνάμεών της σε 200.000.

Τεθωρακισμένα και πυροβολικό

Το Πακιστάν διαθέτει περισσότερα από 6.000 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και πάνω από 4.600 πυροβόλα συστήματα.

Οι αφγανικές δυνάμεις διαθέτουν επίσης τεθωρακισμένα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης σοβιετικής εποχής, τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και αυτόνομων υποβρύχιων οχημάτων, ωστόσο ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι γνωστός.

Αντίστοιχα, δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των πυροβόλων συστημάτων τους, τα οποία ανήκουν σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τύπους.

Πολεμική αεροπορία

Το Πακιστάν διαθέτει στόλο 465 μαχητικών αεροσκαφών και περισσότερα από 260 ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων, επιθετικά και μεταφορικά.

Το Αφγανιστάν δεν διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη ούτε ουσιαστική πολεμική αεροπορία. Είναι γνωστό ότι διαθέτει τουλάχιστον έξι αεροσκάφη — ορισμένα επίσης σοβιετικής εποχής — και 23 ελικόπτερα, χωρίς να είναι δυνατό να εκτιμηθεί πόσα είναι επιχειρησιακά.

Τέλος, το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη και διαθέτει περίπου 170 πυρηνικές κεφαλές, ενώ το Αφγανιστάν δεν διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Πώς φτάσαμε στον «ανοιχτό πόλεμο» μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν;

Στην κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ του Πακιστάν και του Αφγανιστάν αναφέρεται την Παρασκευή το Reuters, στον απόηχο των μεγάλων επιθέσεων του Ισλαμαμπάντ στην Καμπούλ με αεροπορικούς βομβαρδισμούς και καθώς οι νεκροί από τη σύρραξη έχουν ξεπεράσει τους 100.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», τόνισε νωρίτερα την Παρασκευή ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Ασίφ Χαουάτζα.

Οι αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές, που έπληξαν στρατιωτικούς σταθμούς, αρχηγεία και αποθήκες πυρομαχικών των Ταλιμπάν σε διάφορους τομείς κατά μήκος των συνόρων, πραγματοποιήθηκαν μετά την επίθεση του Αφγανιστάν εναντίον των πακιστανικών συνοριακών δυνάμεων, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Οι εντάσεις έχουν ενταθεί από τότε που το Πακιστάν εξέδωσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων των μαχητών στο Αφγανιστάν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Νωρίτερα, οι συνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων στρατιωτών τον Οκτώβριο, έως ότου οι διαπραγματεύσεις που διευκόλυναν η Τουρκία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία έθεσαν τέλος στις εχθροπραξίες και επιτεύχθηκε μια εύθραυστη εκεχειρία.

Οι διαφορές

Το Πακιστάν καλωσόρισε την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021, με τον τότε πρωθυπουργό Ιμράν Χαν να δηλώνει ότι οι Αφγανοί «έσπασαν τα δεσμά της σκλαβιάς».

Ωστόσο, το Ισλαμαμπάντ σύντομα διαπίστωσε ότι οι Ταλιμπάν δεν ήταν τόσο συνεργάσιμοι όσο είχε ελπίσει.

Το Ισλαμαμπάντ υποστηρίζει ότι η ηγεσία της οργάνωσης Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) και πολλοί από τους μαχητές της έχουν τη βάση τους στο Αφγανιστάν και ότι ένοπλοι αντάρτες που επιδιώκουν την ανεξαρτησία της νοτιοδυτικής πακιστανικής επαρχίας του Μπαλοχιστάν χρησιμοποιούν επίσης το Αφγανιστάν ως ασφαλές καταφύγιο.

Η στρατιωτική δράση έχει αυξηθεί κάθε χρόνο από το 2022, με την αύξηση των επιθέσεων από την TTP και τους αντάρτες του Μπαλοχιστάν, σύμφωνα με την Armed Conflict Location & Event Data.

Η Καμπούλ, από την πλευρά της, έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιτρέπει στους μαχητές να χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος για να εξαπολύουν επιθέσεις στο Πακιστάν.

Οι Αφγανοί Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι το Πακιστάν φιλοξενεί μαχητές του εχθρού του, του Ισλαμικού Κράτους, μια κατηγορία που το Ισλαμαμπάντ αρνείται.

Το Ισλαμαμπάντ υποστηρίζει ότι η εκεχειρία δεν κράτησε πολύ λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων των μαχητών στο Πακιστάν από το Αφγανιστάν, και από τότε έχουν σημειωθεί επανειλημμένες συγκρούσεις και κλείσιμο των συνόρων, που έχουν διαταράξει το εμπόριο και την κυκλοφορία κατά μήκος των δύσβατων συνόρων.

Οι πιο πρόσφατες συγκρούσεις

Την ημέρα πριν από τις επιθέσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου, πηγές της πακιστανικής ασφάλειας δήλωσαν ότι είχαν «αδιάσειστα στοιχεία» ότι μαχητές στο Αφγανιστάν ήταν πίσω από την πρόσφατη κύμα επιθέσεων και βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας που είχαν ως στόχο τον πακιστανικό στρατό και την αστυνομία.

Οι πηγές ανέφεραν επτά προγραμματισμένες ή επιτυχημένες επιθέσεις μαχητών από τα τέλη του 2024, οι οποίες, σύμφωνα με τις πηγές, είχαν σχέση με το Αφγανιστάν.

Μια επίθεση την περασμένη εβδομάδα, που σκότωσε 11 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και δύο πολίτες στην περιοχή Μπαχαούρ, πραγματοποιήθηκε από έναν Αφγανό υπήκοο, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές ασφαλείας. Την ευθύνη για την επίθεση αυτή ανέλαβε η TTP.

Η TTP

Η TTP ιδρύθηκε το 2007 από διάφορες μαχητικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Είναι κοινώς γνωστή ως Πακιστανικοί Ταλιμπάν.

Η TTP έχει επιτεθεί σε αγορές, τζαμιά, αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις, αστυνομικά τμήματα και έχει επίσης κατακτήσει εδάφη - κυρίως κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν, αλλά και στο εσωτερικό του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένης της κοιλάδας Σουάτ. Η ομάδα ήταν υπεύθυνη για την επίθεση του 2012 κατά της μαθήτριας Μαλάλα Γιουσάφζαι, η οποία δύο χρόνια αργότερα έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης.

Η TTP πολέμησε επίσης στο πλευρό των Αφγανών Ταλιμπάν εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν και φιλοξένησε Αφγανούς μαχητές στο Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της TTP στο έδαφός του με περιορισμένη επιτυχία, αν και μια επίθεση που έληξε το 2016 μείωσε δραστικά τις επιθέσεις μέχρι πριν από λίγα χρόνια.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις

Το Πακιστάν είναι πιθανό να εντείνει τη στρατιωτική του εκστρατεία, σύμφωνα με αναλυτές, ενώ η αντίποινα της Καμπούλ θα μπορούσε να λάβει τη μορφή επιδρομών σε συνοριακούς σταθμούς και περισσότερων διασυνοριακών ανταρτικών επιθέσεων με στόχο τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στη θεωρία, υπάρχει μεγάλη ανισορροπία μεταξύ των στρατιωτικών δυνατοτήτων των δύο πλευρών. Με 172.000 μέλη, οι Ταλιμπάν έχουν λιγότερο από το ένα τρίτο του προσωπικού του Πακιστάν.

Οι Ταλιμπάν διαθέτουν τουλάχιστον έξι αεροσκάφη και 23 ελικόπτερα, αλλά η κατάστασή τους είναι άγνωστη και δεν διαθέτουν μαχητικά αεροσκάφη ή αποτελεσματική αεροπορία.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν περιλαμβάνουν περισσότερα από 600.000 ενεργά μέλη, διαθέτουν περισσότερα από 6.000 θωρακισμένα οχήματα μάχης και περισσότερα από 400 μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα με στοιχεία του 2025 από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Η χώρα διαθέτει επίσης πυρηνικά όπλα.