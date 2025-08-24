Σερβία: Θα επιβάλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους βασικών αγαθών και στα επιτόκια καταναλωτικών δανείων

Η κυβέρνηση της Σερβίας θα επιβάλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών, καθώς και στα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων από την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε την Κυριακή ο λαϊκιστής Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Τα διατάγματα, που στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, έρχονται έπειτα από μήνες καθημερινών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και εν μέσω πληθωρισμού που έφτασε το 4,9% τον Ιούλιο — αρκετά πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για 3%, με περιθώριο ±1,5%.

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων, ποτών και άλλων καταναλωτικών αγαθών θα πρέπει να διατηρούν τα περιθώρια κέρδους περίπου στο 20%, από περίπου 40% που είναι σήμερα, διαφορετικά θα αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα.

«Εισάγουμε αυτά τα μέτρα για να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη και το βιοτικό επίπεδο... και να περιορίσουμε τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Βούτσιτς στους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι οι εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να περιορίσουν τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων προς ιδιώτες περίπου στο 7,5%, τρεις ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο. Η κεντρική τράπεζα διατήρησε αυτόν τον μήνα το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 5,75%.

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει το σχετικό διάταγμα την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Βούτσιτς.

Τέτοιου είδους διατάγματα είναι εκτελεστικές εντολές που δεν απαιτούν έγκριση από το κοινοβούλιο.