Ρεκόρ θερμοκρασίας 42,4 βαθμών Κελσίου για το μήνα Ιούλιο καταγράφηκε στο Κόσοβο

Το Κόσοβο βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούλιο, με θερμοκρασία 42,4° Κελσίου ξεπερνώντας τους 40,8°C Κελσίου, που καταγραφεί το 1987, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο Ιούλιος συνολικά ήταν ο πιο ζεστός από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις στο Κόσοβο, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε χθες στο διαδίκτυο, την ώρα που η Ευρώπη αντιμετωπίζει καύσωνες αυτή την εβδομάδα.

«Αυτές οι ''πρωτοφανείς'' θερμοκρασίες (...) υποδηλώνουν μια σημαντική αλλαγή σε σύγκριση με τον μέσο όρο για τον μήνα αυτόν για πολλά χρόνια», σημειώνει η μετεωρολογική υπηρεσία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος μιας μακροπρόθεσμης διαδικασίας κλιματικής αλλαγής».

Τα Βαλκάνια επλήγησαν από καύσωνες τον Ιούλιο, τροφοδοτώντας πολλές δασικές πυρκαγιές, ιδιαίτερα στην Αλβανία, όπου εξακολουθούσαν να μαίνονται στις αρχές αυτής της εβδομάδας παρά την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτών και στρατιωτικού προσωπικού για την καταπολέμησή τους.

Ισπανία: Ένας νεκρός στη δασική πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη - Κάηκαν 100.000 στρέμματα

Σημειώνεται ότι, οι πυροσβέστες στην Ισπανία έθεσαν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που έκαιγε κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μαδρίτη, στην περιοχή του Τρες Κάντος, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ υποχρέωσε τις αρχές να απομακρύνουν 180 ανθρώπους από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Οι ευνοϊκές συνθήκες στη διάρκεια της νύχτας επέτρεψαν να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Κοινότητα της Μαδρίτης.

Ένας άνδρας, που είχε διακομισθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Λα Παθ καθώς είχε υποστεί εγκαύματα στο 98% του σώματός του, απεβίωσε αργότερα, σημείωσε η Κοινότητα της Μαδρίτης.

While Spain, France and Central Europe experience another record heat wave, several wildfires started.



More than 2,200 people have been evacuated from seven towns in León, Spain, because of the threat posed by the Carballeda fire. pic.twitter.com/buuorDCNek — Massimo (@Rainmaker1973) August 12, 2025

«Λυπάμαι βαθύτατα για τον θάνατο του άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη δασική πυρκαγιά του Τρες Κάντος», σημείωσε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η πρόεδρος της Kοινότητας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Η πυρκαγιά στο προάστιο Τρες Κάντος βόρεια της Μαδρίτης έκαψε έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, σήμερα συνεχιζόταν στην Ισπανία ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιφέρειες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου τη θέτουν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Από τη στιγμή που θα ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να οδηγήσουν στη γρήγορη εξάπλωσή τους, όπως και στο να μαίνονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας ορισμένες φορές «πύρινους στροβίλους».