Σερβία: Ο Βούτσιτς αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τα βίντεο που τον δείχνουν σε «ανθρώπινο σαφάρι» στο Σαράγεβο (pics&vid)

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, την Πέμπτη απέρριψε τους ισχυρισμούς που τον συνδέουν με τα λεγόμενα «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο τη δεκαετία του 1990, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «ψέματα» που αποσκοπούν στο να τον παρουσιάσουν ως «τέρας» και «ψυχρόαιμο δολοφόνο».

«Δεν έχω σκοτώσει ποτέ κανέναν, δεν έχω τραυματίσει ποτέ κανέναν, ούτε έχω κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Βούτσιτς στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της περιφερειακής επιχειρηματικής διάσκεψης Ηνωμένου Βασιλείου-Δυτικών Βαλκανίων στο Βελιγράδι.

Ο Κροάτης ερευνητής δημοσιογράφος Ντόμαγκοϊ Μάργκετιτς δήλωσε την Τρίτη ότι υπέβαλε επίσημη καταγγελία στους εισαγγελείς στο Μιλάνο, υποστηρίζοντας ότι ο Βούτσιτς είτε συμμετείχε είτε βοήθησε στη διευκόλυνση του «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών», κατά τον οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ξένοι πλήρωναν τις δυνάμεις των Βόσνιων Σέρβων για να μπορούν να πυροβολούν πολίτες από θέσεις που είχαν θέα στην πολιορκημένη πόλη.

Sve je više dokaza koji ukazuju je Aleksandar Vučić bio deo "Snajper safarija" tokom opsade Sarajeva‼️



U izjavi 1994. za list "Duga" Vučić kaže:

"Kao dobrovoljac sam otišao u srpsko Sarajevo. Bio sam neko vreme na Jevrejskom groblju".

- DOKAZ: isečak iz intervjua Aleksandra… pic.twitter.com/GhIw1iOGuF — Advokat Čedomir STOJKOVIĆ (@FIGHT_4_RIGHT_S) November 16, 2025

Στην επιστολή του προς τους εισαγγελείς, ο Μάργκετιτς επικαλείται ένα βίντεο του 1993 και φερόμενες συνεντεύξεις από τον καιρό του πολέμου, μαζί με καταθέσεις Βόσνιων αξιωματούχων, ως αποδείξεις ότι ο Βούτσιτς ήταν «εθελοντής πολέμου» στο Σαράγεβο το 1992 και το 1993, και μέλος του Νέου Τάγματος Τσετνίκ της Νέας Σαραγιούβου του Στρατού της Δημοκρατίας Σερβικής (VRS). Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι ο Βούτσιτς πέρασε αρκετούς μήνες σταθμευμένος σε μια θέση στο μέτωπο στο Εβραϊκό νεκροταφείο του Σαράγεβο.

Future Serbian president Aleksandar Vučić visits Bosnian-Serb troops in the hills surrounding Sarajevo, the same positions from which Serb and non-Serb snipers targeted civilians, including children. 1/ pic.twitter.com/vxWn0wfxsb — FezBosniak (@BosniakFez) November 14, 2025

Απαντώντας στους ισχυρισμούς σχετικά με το υλικό του 1993, το οποίο φέρεται να τον δείχνει να κρατάει όπλο ελεύθερου σκοπευτή μαζί με άλλους οπλισμένους άνδρες στο νεκροταφείο, ο Βούτσιτς επέμεινε: «Δεν έχω κρατήσει ποτέ στη ζωή μου όπλο ελεύθερου σκοπευτή. Δεν είχα καν το όπλο για το οποίο μιλάτε, γιατί αυτό είναι τρίποδο κάμερας».