Σεισμός στο Αφγανιστάν: Η ΕΕ στέλνει 130 τόνους βοήθειας και 1 εκατ. ευρώ από το ταμείο Έκτακτης Ανάγκης (pics)

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παράσχει βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό και θα διαθέσει επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ για άμεση βοήθεια.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Εύα Χρντσίροβα, δήλωσε ότι «η βοήθειά μας προς το Αφγανιστάν είναι ήδη καθ' οδόν. Αντιδράσαμε άμεσα στα δυσάρεστα νέα για τον σεισμό. Δύο πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ αναμένεται να φτάσουν στην Καμπούλ μέσα στην εβδομάδα, μεταφέροντας 130 τόνους απαραίτητων ειδών όπως σκηνές, φάρμακα, νερό, ρούχα και είδη υγιεινής».

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 1 εκατομμύριο ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για τις χώρες και τους συνεργάτες που μπορούν να παράσχουν βοήθεια επί τόπου.

«Αυτό το πακέτο προστίθεται στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για στήριξη στο Αφγανιστάν», δήλωσε η ίδια.

Πηγή: AP Photo/Wahidullah Kakar

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ισχυροί μετασεισμοί στη δοκιμαζόμενη χώρα του Αφγανιστάν.

Νωρίτερα την Τρίτη σημειώθηκε ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής μετασεισμός, με μέγεθος 5,2 ρίχτερ. Αυτός είναι ο δεύτερος μετασεισμός μεγαλύτερος των 5,0 ρίχτερ, ενώ θυμίζουμε ότι ο κύριος σεισμός ήταν της τάξης των 6,0 ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται αυτήν τη φορά 34 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ, στην επαρχία Νανγκαρχάρ, σε βάθος 10 χλμ., σύμφωνα με τους Αμερικανούς σεισμολόγους.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής και ο Εχσανουλάχ Εχσάν, ο επικεφαλής της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών στης Κουνάρ, της επαρχίας που επλήγη πιο πολύ από τον σεισμό της Κυριακής, είπε πως τέτοιοι σεισμοί είναι συνηθισμένοι.

Πηγή: AP Photo/Wahidullah Kakar

Πηγή: AP Photo/Wahidullah Kakar

Πάνω από 1.100 οι νεκροί και περισσότεροι από 3.200 τραυματίες

Την ίδια ώρα, οι διασώστες στο Αφγανιστάν προσπαθούν να φτάσουν σε απομονωμένα χωριά στην ανατολική περιοχή Κουνάρ την Τρίτη, στο επίκεντρο του σεισμού που σκότωσε πάνω από 800 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 3.200, δήλωσαν οι αρχές στο Reuters.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από την αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου οι νεκροί ανέρχονται σε 1.124 ενώ οι τραυματίες είναι 3.250, ενώ πάνω από 8.000 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό.

Επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερα χωριά στην Κουνάρ τη Δευτέρα μετά τον σεισμό και οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν τώρα στην προσέγγιση πιο απομακρυσμένων ορεινών περιοχών, δήλωσε ο Εχσανουλάχ Εχσάν, επικεφαλής της επαρχιακής διαχείρισης καταστροφών.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια πόσα πτώματα μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο Εχσάν. «Η προσπάθειά μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτές τις επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατό και να αρχίσουμε να διανέμουμε βοήθεια στις πληγείσες οικογένειες».

Πρόκειται για έναν από τους χειρότερους σεισμούς του Αφγανιστάν, μεγέθους 6 Ρίχτερ, που σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα τη Δευτέρα, σε μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων, σκοτώνοντας 812 ανθρώπους στις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ.