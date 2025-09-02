Σεισμός στο Αφγανιστάν

Οι διασώστες στο Αφγανιστάν προσπαθούν να φτάσουν σε απομονωμένα χωριά στην ανατολική περιοχή Κουνάρ την Τρίτη, στο επίκεντρο του σεισμού που σκότωσε πάνω από 800 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 3.200, δήλωσαν οι αρχές στο Reuters.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από την αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου οι νεκροί ανέρχονται σε 1.124 ενώ οι τραυματίες είναι 3.250, ενώ πάνω από 8.000 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό.

Επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερα χωριά στην Κουνάρ τη Δευτέρα μετά τον σεισμό και οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν τώρα στην προσέγγιση πιο απομακρυσμένων ορεινών περιοχών, δήλωσε ο Εχσανουλάχ Εχσάν, επικεφαλής της επαρχιακής διαχείρισης καταστροφών.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια πόσα πτώματα μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο Εχσάν. «Η προσπάθειά μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτές τις επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατό και να αρχίσουμε να διανέμουμε βοήθεια στις πληγείσες οικογένειες».

Πρόκειται για έναν από τους χειρότερους σεισμούς του Αφγανιστάν, μεγέθους 6 Ρίχτερ, που σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα τη Δευτέρα, σε μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων, σκοτώνοντας 812 ανθρώπους στις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ.

Το ορεινό έδαφος και οι κακές καιρικές συνθήκες εμπόδισαν τους διασώστες να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές κατά μήκος των πακιστανικών συνόρων όπου ο σεισμός ισοπέδωσε σπίτια από λάσπη.

Η πρόσβαση των οχημάτων στους στενούς ορεινούς δρόμους ήταν το κύριο εμπόδιο για τις εργασίες ανακούφισης, δήλωσε ο Ehsan, προσθέτοντας ότι μεταφέρονται μηχανήματα για τον καθαρισμό των δρόμων από τα συντρίμμια.

Την Τρίτη, μια σειρά από ασθενοφόρα βρισκόταν στον κατεστραμμένο ορεινό δρόμο προσπαθώντας να φτάσει στα χωριά του Κουνάρ, καθώς ελικόπτερα πετούσαν, φέρνοντας προμήθειες βοήθειας και μεταφέροντας τους τραυματίες σε νοσοκομεία, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Στρατιώτες των Ταλιμπάν αναπτύχθηκαν στην περιοχή, παρέχοντας βοήθεια και ασφάλεια. Η καταστροφή έχει επιβαρύνει περαιτέρω την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο έθνος, η οποία ήδη αντιμετωπίζει μια απότομη πτώση της ξένης βοήθειας και απελάσεις εκατοντάδων χιλιάδων Αφγανών από γειτονικές χώρες.

Το Αφγανιστάν έχει πληγεί σοβαρά από την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο να μειώσει τη χρηματοδότηση του ανθρωπιστικού του βραχίονα, της USAID, και από μειώσεις σε άλλα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας.

Οι κρίσεις σε άλλα μέρη του κόσμου, μαζί με την απογοήτευση των δωρητών για τις πολιτικές των Ταλιμπάν απέναντι στις γυναίκες και τους περιορισμούς στους εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, έχουν αποτελέσει παράγοντα για τις περικοπές χρηματοδότησης, σύμφωνα με διπλωμάτες και αξιωματούχους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αξιωματούχοι ανθρωπιστικών οργανώσεων δήλωσαν ότι η μείωση της χρηματοδότησης παρεμποδίζει την αντιμετώπιση του σεισμού.

Μετά την τελευταία καταστροφή, η Βρετανία διέθεσε 1 εκατομμύριο λίρες για να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για την παροχή κρίσιμης υγειονομικής περίθαλψης και έκτακτης ανάγκης στους πληγέντες Αφγανούς.

Η Κίνα δήλωσε ότι ήταν έτοιμη να παράσχει βοήθεια για την ανακούφιση από καταστροφές «σύμφωνα με τις ανάγκες του Αφγανιστάν και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της», ενώ η Ινδία παρέδωσε 1.000 οικογενειακές σκηνές στην Καμπούλ και μετέφερε 15 τόνους τροφίμων στο Κουνάρ, ενώ περισσότερα υλικά βοήθειας θα σταλούν την Τρίτη.

Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε θανατηφόρους σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά Χίντου Κους, όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας.

Ένας σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σκότωσε 1.000 ανθρώπους στην ανατολική περιοχή το 2022 ήταν η πρώτη μεγάλη φυσική καταστροφή που αντιμετώπισε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν.