Times of Israel

Οι IDF σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν πως «τρομοκράτες της Χαμάς πραγματοποίησαν “πολλαπλές επιθέσεις” εναντίον ισραηλινών δυνάμεων πέρα από την “κίτρινη γραμμή” της ζώνης ασφαλείας, χαρακτηρίζοντάς τις ως "κατάφωρη παραβίαση" της εκεχειρίας». Ο ισραηλινός στρατός ως απάντηση πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

BREAKING 🔴



IDF has begun hitting terror positions in Rafah, after Hamas opened fire on IDF troops. Casualties reported on the IDF said.pic.twitter.com/ywr1GjDB6H — Mossad Warns 🇮🇱 (@MossadWarns) October 19, 2025

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και αυτόπτη μάρτυρα, ενώ ισραηλινή στρατιωτική πηγή κατηγόρησε τη Χαμάς για «πολλές επιθέσεις» εναντίον θέσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, περιστατικά που προκαλούν τριγμούς στην εύθραυστη εκεχειρία.

Ισραηλινός αξιωματικός του στρατού επεσήμανε σήμερα ότι η Χαμάς εξαπέλυσε πολλές επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στο εσωτερικό της Γάζας, περιλαμβανομένης μιας επίθεσης με αυτοπροωθούμενη ρουκέτα και πυρών από ελεύθερο σκοπευτή.

«Και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε υπό ισραηλινό έλεγχο περιοχή (…) Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», τόνισε ο ίδιος.

Στο μεταξύ, ο αξιωματούχος της Χαμάς, Ιζάτ Αλ Ρισέκ, ισχυρίστηκε πως η Χαμάς δεν παραβίασε την εκεχειρία. «Είμαστε αφοσιωμένοι στη συμφωνία», είπε, κατηγορώντας το Ισραήλ πως παραβιάζει την εκεχειρία. Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς ανέφεραν ότι η επιχείρηση στην ανατολική Ράφα νωρίτερα σήμερα είχε ως στόχο τον Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, τον ηγέτη μιας πολιτοφυλακής που δραστηριοποιείται με την υποστήριξη του Ισραήλ στην περιοχή.

Η πολιτοφυλακή βρίσκεται σε ζώνη υπό ισραηλινό έλεγχο, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με τον IDF, αρκετοί τρομοκράτες βγήκαν από ένα τούνελ στην περιοχή της Ράφα και άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

مشهد لغارات الاحتلال على رفح قبل قليل. pic.twitter.com/vNKiGRtLRh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2025

Προειδοποίηση Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη Χαμάς: Τυχόν επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς οι επιθέσεις της Χαμάς εναντίον των Παλαιστινίων θα παραβίαζαν την εκεχειρία, δεδομένου ότι η συμφωνία θεωρείται ευρέως ότι αποσκοπεί στην αποτροπή επιθέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Τα τμήματα της συμφωνίας που έχουν διαρρεύσει στον Τύπο δεν αναφέρονται ρητά σε πιθανή καταστολή της Χαμάς εναντίον των αμάχων της Γάζας.

Ωστόσο, η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί ότι «εάν η Χαμάς προχωρήσει σε αυτή την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας».

Την Τετάρτη, ένας ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εργάζονται για τη δημιουργία ασφαλών ζωνών εντός των περιοχών της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό, στις οποίες θα μπορούν να καταφύγουν οι Παλαιστίνιοι που επιθυμούν να γλιτώσουν από τις αντιποίνες της Χαμάς.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλοι εγγυητές παραμένουν αποφασισμένοι στην δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των αμάχων, να διατηρήσουμε την ηρεμία στην περιοχή και να προωθήσουμε την ειρήνη και την ευημερία για τον λαό της Γάζας και την περιοχή στο σύνολό της», προσθέτει η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Χαμάς σε Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν παραβιάσαμε την εκεχειρία

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».