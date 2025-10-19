Μπεν Γκβιρ: Oι IDF να ξαναρχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα με πλήρη ισχύ

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Μπένιαμιν Νετανιάχου να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν τρομοκράτες εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, σε προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

«Καλώ τον πρωθυπουργό να διατάξει τον ισραηλινό στρατό να ξαναρχίσει τις πλήρεις πολεμικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα με όλη του τη δύναμη», δήλωσε ο ακροδεξιός πολιτικός σε ανακοίνωσή του.

«Η ψευδής πεποίθηση ότι η Χαμάς θα αλλάξει τη συμπεριφορά της ή ότι θα τηρήσει τη συμφωνία που υπέγραψε αποδεικνύεται, όπως ήταν αναμενόμενο, επικίνδυνη για την ασφάλειά μας. Αυτή η ναζιστική τρομοκρατική οργάνωση πρέπει να καταστραφεί εντελώς και όσο πιο σύντομα τόσο καλύτερα».

Η δήλωση του έρχεται μόλις μια μέρα μετά την εμφάνισή του στην εκπομπή «Meet The Press» του Channel 12, όπου δήλωσε ότι είχε δώσει στον Νετανιάχου μια αόριστη προθεσμία για να διαλύσει τη Χαμάς και να θεσπίσει τη θανατική ποινή για τους τρομοκράτες.

Απείλησε ότι, αν οι όροι του δεν ικανοποιηθούν, το ακροδεξιό κόμμα του Otzma Yehudit θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

Ο Μπεν Γκβιρ απείλησε πρόσφατα να αποχωρήσει αν η Χαμάς «συνεχίσει να υπάρχει» μετά την απελευθέρωση των ομήρων, δηλώνοντας ότι το κόμμα του δεν θα συμμετάσχει σε «εθνική ήττα» και «αιώνια ντροπή».