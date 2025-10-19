Νετανιάχου προς IDF: Αναλάβετε αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και στις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του IDF σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή αυτή κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ και τους επικεφαλής της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες πυροβόλησαν με RPG και πραγματοποίησαν πυροβολισμούς ελεύθερων σκοπευτών εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ ανταποκρίθηκε με μια σειρά αεροπορικών επιδρομών.

«Η Χαμάς θα μάθει με τον σκληρό τρόπο»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι «η Χαμάς θα μάθει σήμερα με τον σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να αποτρέψει οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς», μετά από επίθεση εναντίον στρατευμάτων στη νότια Γάζα, στη Ράφα.

Ο Κατζ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στον IDF να «ενεργήσει με δύναμη εναντίον των τρομοκρατικών στόχων της Χαμάς στη Γάζα». Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, έχουν χτυπηθεί περισσότεροι από 20 στόχοι μέχρι στιγμής από την επίθεση στη Ράφα σήμερα το πρωί.

«Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα για κάθε πυροβολισμό και παραβίαση της εκεχειρίας, και αν το μήνυμα δεν γίνει κατανοητό, η ένταση των αντιδράσεων θα αυξηθεί», προειδοποίησε.

Η Χαμάς αρνείται πως παραβίασε την εκεχειρία

Η τρομοκρατική οργάνωση αρνείται ότι παραβίασε την εκεχειρία μετά από επίθεση εναντίον στρατευμάτων του IDF στη Ράφα, ισχυριζόμενη ότι οι τρομοκράτες που βρίσκονται εκεί δεν ακολουθούν διαταγές.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό που συνέβη νωρίτερα σήμερα στη Ράφα, όπου, σύμφωνα με το IDF, ισραηλινά στρατεύματα δέχθηκαν πυρά από RPG και ελεύθερους σκοπευτές.

«Είμαστε προσηλωμένοι στην εκεχειρία σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στη δήλωση. «Δεν έχουμε καμία πληροφορία για περιστατικά ή συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Ράφα, η οποία βρίσκεται υπό κατοχή».

Η δήλωση της Χαμάς ισχυρίζεται ότι «η σύνδεσή μας με τις ομάδες που βρίσκονται εκεί έχει διακοπεί από τον περασμένο Μάρτιο. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή αυτή και δεν έχουμε κανένα τρόπο να επικοινωνήσουμε με τους μαχητές μας εκεί, αν υπάρχουν ακόμα ζωντανοί».

IDF: Η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία με επιθέσεις στη Ράφα

Οι IDF σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν πως «τρομοκράτες της Χαμάς πραγματοποίησαν “πολλαπλές επιθέσεις” εναντίον ισραηλινών δυνάμεων πέρα από την “κίτρινη γραμμή” της ζώνης ασφαλείας, χαρακτηρίζοντάς τις ως "κατάφωρη παραβίαση" της εκεχειρίας». Ο ισραηλινός στρατός ως απάντηση πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις IDF, οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες πυροβόλησαν με αντιαρματικό ρουκετοβόλο RPG και χρησιμοποίησαν ελεύθερους σκοπευτές εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, νωρίτερα σήμερα.

Οι στρατιώτες επιχειρούσαν στην ανατολική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής — μια περιοχή υπό τον έλεγχο του IDF, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς — με σκοπό να καταστρέψουν τις τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή «κατ' εφαρμογή της συμφωνίας», όπως ανέφερε ο στρατός.

Αμέσως μετά τις επιθέσεις, ο IDF αναφέρει ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές με μαχητικά αεροσκάφη και πυροβολισμούς πυροβολικού στη Ράφα για να «απομακρύνει τις απειλές», κατά τη διάρκεια των οποίων καταστράφηκαν αρκετές σήραγγες και κτίρια όπου εντοπίστηκαν τρομοκράτες.

«Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Ο IDF θα ανταποκριθεί με δύναμη», προσθέτει ο στρατός.

«Και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε υπό ισραηλινό έλεγχο περιοχή (…) Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», τόνισε ο ίδιος.

Στο μεταξύ, ο αξιωματούχος της Χαμάς, Ιζάτ Αλ Ρισέκ, ισχυρίστηκε πως η Χαμάς δεν παραβίασε την εκεχειρία. «Είμαστε αφοσιωμένοι στη συμφωνία», είπε, κατηγορώντας το Ισραήλ πως παραβιάζει την εκεχειρία. Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς ανέφεραν ότι η επιχείρηση στην ανατολική Ράφα νωρίτερα σήμερα είχε ως στόχο τον Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, τον ηγέτη μιας πολιτοφυλακής που δραστηριοποιείται με την υποστήριξη του Ισραήλ στην περιοχή.

Η πολιτοφυλακή βρίσκεται σε ζώνη υπό ισραηλινό έλεγχο, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με τον IDF, αρκετοί τρομοκράτες βγήκαν από ένα τούνελ στην περιοχή της Ράφα και άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.