Σε επιφυλακή η Πολωνία: «Ο εχθρός προετοιμάζεται για σύγκρουση» - Ανησυχία στην Ευρώπη για τη ρωσική επιθετικότητα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Πολωνία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Βίσλαβ Κούκουλα, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Πολωνία βρίσκεται ουσιαστικά σε «προπολεμική κατάσταση», εν μέσω των κλιμακούμενων απειλών κατά της ασφάλειας της χώρας και στον απόηχο του σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, ο στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα, μιλώντας στις 17 Νοεμβρίου στο δημόσιο ραδιόφωνο της Πολωνίας Polskie Radio, τόνισε ότι «ο εχθρός έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για πόλεμο. Δημιουργεί συνθήκες που στοχεύουν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην αστυνομία, ενώ ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για πιθανή επίθεση στο πολωνικό έδαφος».

⚡ An attack on Poland is being prepared



Poland’s Chief of the General Staff, General Wiesław Kukuła, said the country is effectively in a pre-war phase. According to him, Russia is already laying the groundwork for possible aggression.



“The enemy has begun preparing for war.… https://t.co/atw2QHqoc8 pic.twitter.com/lgm9GOejbE — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025

Παράλληλα, ο Κούκουλα συγκρίνει την τρέχουσα κατάσταση με τα γεγονότα του 1939, τονίζοντας ότι η αντίδραση της Πολωνίας και των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή κάθε επίθεσης.

«Οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφος του ΝΑΤΟ πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά, δημιουργώντας σημαντικό κίνδυνο για τον επιτιθέμενο», δήλωσε ο στρατηγός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισχυρής συλλογικής άμυνας.

«Ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Δημιουργεί συνθήκες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αστυνομία, καθώς και στην προετοιμασία του εδάφους για πιθανή επιθετική ενέργεια στο πολωνικό έδαφος», τόνισε ο Koύκουλα.

Υπενθυμίζεται ότι, την ίδια ώρα, η Βαρσοβία καταγγέλλει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις ρωσικής προέλευσης, ενώ ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι η πρόσφατη έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή κοντά στη Βαρσοβία ήταν πρωτοφανής πράξη δολιοφθοράς.

Ανησυχία για ρωσική εμπλοκή στο σαμποτάζ στην Πολωνία

Παρά το γεγονός ότι η Βαρσοβία δεν έχει δεν έχει κατονομάσει επισήμως τους δράστες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχία για τη συνεχή αύξηση περιστατικών δολιοφθοράς και κατασκοπείας που αποδίδονται σε ρωσικές ή λευκορωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Παράλληλα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη της χώρας του προς την Πολωνία, προσφέροντας στήριξη αν χρειαστεί και υπονοώντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εμπλέκεται στο περιστατικό.

«Ελπίζουμε ότι η έρευνα θα δώσει απαντήσεις και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε αν ζητηθεί», δήλωσε ο Σιμπίχα. «Μπορεί να ήταν άλλη μια υβριδική επίθεση της Ρωσίας – για να δοκιμάσει αντιδράσεις. Αν ισχύει, αυτές πρέπει να είναι ισχυρές».

Our solidarity with friendly Poland following an act of sabotage on Polish railways. We hope investigation will provide answers and we also stand ready to assist if called upon. Could have been another hybrid attack by Russia — to test responses. If true, they need to be strong. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 17, 2025

Καταδικάζει ο Τούσκ την έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή

Σημειώνεται ότι, η σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις πολωνικές πόλεις Βαρσοβία και Λουμπλίν καταστράφηκε το Σαββατοκύριακο σε «πρωτοφανές περιστατικό σαμποτάζ», όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, επισημαίνοντας ότι η γραμμή είναι «κρίσιμη για τη μεταφορά βοήθειας προς την Ουκρανία».

«Μία εκρηκτική συσκευή» ανατίναξε τη σιδηροδρομική γραμμή την Κυριακή, ανέφερε ο Τουσκ σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι η επίθεση «στόχευε άμεσα την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του».

Blowing up the rail track on the Warsaw-Lublin route is an unprecedented act of sabotage targeting directly the security of the Polish state and its civilians. This route is also crucially important for delivering aid to Ukraine. We will catch the perpetrators, whoever they are. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Ζημιές καταγράφηκαν και σε άλλα τμήματα της ίδιας γραμμής, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι δράστες - όποιοι και αν είναι - θα συλληφθούν.

Προειδοποιεί ο Πιστόριους για το «τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι της Ευρώπης»

Νωρίτερα, υψηλοί τόνοι επικράτησαν για ακόμη μία φορά ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία, καθώς σήμερα ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους έκρουσε τον «κώδωνα» του κινδύνου και υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», αφήνοντας «αιχμές» για την ολοένα και επιθετικότερη στάση της Μόσχας.

«Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Μπορεί. Διαθέτει σημαντική δύναμη αποτροπής. Συμβατική, αλλά φυσικά και πυρηνική», διαβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογίζεται.

«Η ερώτηση είναι θεωρητική. Οι ειδικοί του στρατού και οι Μυστικές Υπηρεσίες μπορούν να υπολογίσουν στο περίπου το πότε η Ρωσία θα έχει έτοιμες τις στρατιωτικές της δυνάμεις και θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επίθεση σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε πει πως αυτό θα μπορούσε να γίνει από το 2029 και πέρα».

“Europe’s last peaceful summer.” Russia may attack NATO sooner than expected



German Defense Minister Boris Pistorius said the past summer may have been “the last peaceful one” for Europe.



“We always assumed that a Russian attack on NATO could happen in 2029. But now we’re… pic.twitter.com/0mLVRWZOx8 — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025

«Τώρα, υπάρχουν άλλοι που λένε πως αυτό θα ήταν δυνατόν το 2028 και κάποιοι άλλοι, στρατιωτικοί ιστορικοί, πιστεύουν πως είχαμε το τελευταίο καλοκαίρι σε ειρήνη. Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση πως το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Μπορεί. Έχουμε ένα ισχυρό αποτρεπτικό δυναμικό. Και συμβατικό, αλλά φυσικά και πυρηνικό. Ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε ετοιμοπόλεμες στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά ναι, πρέπει να γίνουμε ακόμη καλύτεροι», δήλωσε ο κ. Πιστόριους σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κυριακάτικη Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Αναφερόμενος ειδικά στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, τόνισε: «Βρίσκονται σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση από ό,τι υπονοούν μερικές φορές τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Πάνω απ' όλα, είναι πολύ καλύτερα τοποθετημένες από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Είμαστε σε καλό δρόμο, επιταχύνουμε. Για παράδειγμα, έχουμε συνάψει πολύ περισσότερες συμβάσεις για οπλικά συστήματα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Άμυνας κάνει λόγο για «ιμπεριαλιστικές φαντασιώσεις» του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Για αυτόν, η ελευθερία μας, η πολιτική μας τάξη, όπως εμείς την ξέρουμε, δεν έχει καμιά σημασία. Στην απειλή αυτή, πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά, ενισχύοντας την αμυντική μας ικανότητα. Και εδώ έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε», ανέφερε, ενώ επανέλαβε την αντίθεσή του στην άμεση επαναφορά της γενικής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Πηγή: AP Photo/Mindaugas Kulbis, File

«Πού θα στεγάζονταν οι 350.000 νέοι άνδρες ενός δεδομένου έτους; Ποιος θα τους εκπαίδευε; Η επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας όπως την γνωρίζαμε στο παρελθόν απλώς αποκλείεται αυτή τη στιγμή. Βασιζόμαστε σκόπιμα στην εθελοντική υπηρεσία. Θέλουμε όσους έχουν κίνητρο και είναι κατάλληλοι. Μακροπρόθεσμα, θα επωφεληθούμε πολύ περισσότερο από αυτό - ακόμα και όταν μιλάμε για υπηρεσία στις εφεδρείες - παρά αν αναγκάσουμε τους νέους να υπηρετήσουν», υποστήριξε.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου - «Στην Ευρώπη ακούγεται όλο και περισσότερο φιλοπολεμική ρητορική»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα απάντησε στις δηλώσεις του γερμανού υπουργού Άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες μέχρι το 2028 ενδέχεται να ξεσπάσει στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας.

«Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος», δήλωσε η Zαχάροβα στο πρακτορείο TASS.

Παράλληλα, νέα σφοδρή ρωσική επίθεση στον Γερμανό στον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους εξαπέλυσε Ρώσος βουλευτής.

Η δήλωση του Γερμανού υπουργού ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας έως το 2029 λέει πολλά για μια «χιτλερική φαγούρα» στη σύγχρονη Γερμανία, δήλωσε δηκτικά στο ρωσικό πρακτορείο TASS ο βουλευτής Βίκτορ Βοντολάτσκι.

«Αν έχει λίγη χιτλερική φαγούρα, τότε ας διαβάσει ιστορία, τον Κάιζερ Γουλιέλμο Β' και πώς κατέληξε ο Χίτλερ» πρόσθεσε, αναφερόμενος στις γερμανικές ήττες στον Α' Παγκόσμιο και στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ακούγεται όλο και περισσότερο μιλιταριστική και φιλοπολεμική ρητορική. Στη Ρωσία δεν υπάρχουν υποστηρικτές της αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας στην προειδοποίηση του Πιστόριους.