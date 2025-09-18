Σε απεργιακό κλοιό ετοιμάζεται να εισέλθει η Γαλλία την Πέμπτη, σε μία από τις μεγαλύτερες ημέρες κινητοποιήσεων των τελευταίων ετών, καθώς τα συνδικάτα ενώνουν σπάνια τις δυνάμεις τους για να πιέσουν τον νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιέν Λεκορνί, να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να δράσει για τους μισθούς, τις συντάξεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 800.000 άνθρωποι αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε πορείες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σχολεία, σιδηρόδρομοι και αερομεταφορές θα επηρεαστούν. Στο σύνολο θα αναπτυχθούν 80.000 αστυνομικοί.

Όπως σημειώνει ο Guardian, πρόκειται να είναι η μεγαλύτερη ημέρα διαδηλώσεων από το 2023, όταν πλήθη βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της χρήσης εκτελεστικών εξουσιών από τον Εμανουέλ Μακρόν για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο,

Ο Λεκορνί πρέπει να αντιμετωπίσει την οργή που επικρατεί στη Γαλλία, δήλωσε η Περιν Μορ του μετριοπαθούς συνδικάτου CFDT στη βόρεια περιοχή Ο-ντε-Φρανς, μιλώντας στο τοπικό δημόσιο ραδιόφωνο Ici.

Η ημέρα των διαδηλώσεων έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, μετά την απόφαση του Μακρόν την περασμένη εβδομάδα να διορίσει τον στενό του σύμμαχο Λεκορνί ως τον τρίτο πρωθυπουργό μέσα σε έναν χρόνο – έπειτα από την αποπομπή των δύο προηγούμενων, Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ, από το κοινοβούλιο λόγω έντονων διαφωνιών για τον προϋπολογισμό.

Ο Λεκορνί έχει μόνο λίγες εβδομάδες για να παρουσιάσει ένα νέο κείμενο προϋπολογισμού και να σχηματίσει ακόμη μία κυβέρνηση μειοψηφίας. Πρέπει να αποφύγει την άμεση απόρριψη από την αντιπολίτευση, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ψήφο δυσπιστίας και ανατροπή του.

Από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε αιφνιδιαστικά εκλογές τον περασμένο Ιούνιο, η γαλλική Εθνοσυνέλευση παραμένει διαιρεμένη ανάμεσα στην αριστερά, την άκρα δεξιά και το κέντρο, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία. Το αποτέλεσμα είναι ένα συνεχές αδιέξοδο γύρω από τον προϋπολογισμό.

Η Γαλλία βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, που είναι σχεδόν διπλάσιο του ορίου 3% της ΕΕ, ενώ το δημόσιο χρέος ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ.