Σαράα: Συρία και Ισραήλ βρίσκονται σε προχωρημένες συνομιλίες για μια συμφωνία ασφαλείας

Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα δήλωσε στον αραβικό Τύπο την Κυριακή ότι η κυβέρνηση της Συρίας και το Ισραήλ ενδέχεται να συνάψουν σύντομα μια νέα συμφωνία ασφάλειας.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, SANA, ανέφερε την Κυριακή το βράδυ ότι ο αλ-Σαράα συναντήθηκε με μια αντιπροσωπεία που αποτελείτο από προσωπικότητες των αραβικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων διευθυντές μέσων ενημέρωσης, συντάκτες εφημερίδων και πρώην υπουργών πληροφόρησης.

Ένα από τα μέλη της αντιπροσωπείας ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του αραβόφωνου καναλιού Sky News, Ναντίμ Κατάις.

Ο Σαράα ισχυρίστηκε ότι μια τέτοια συμφωνία θα βασιζόταν στη Συμφωνία Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974 μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, έτσι ώστε να προστατευθεί η κυριαρχία της Συρίας, και αυτό θα άνοιγε το δρόμο για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ίσως για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, ο Σαράα δήλωσε επίσης ότι δεν θεωρεί τις τρέχουσες συνθήκες κατάλληλες για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ. Τόνισε, ωστόσο, ότι αν θεωρούσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ θα εξυπηρετούσε τη Συρία και την περιοχή, τότε δεν θα δίσταζε να προχωρήσει στη σύναψή της.

Πηγή: Jerusalem Post