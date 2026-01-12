Ρούτε: Ο Τραμπ ενίσχυσε το ΝΑΤΟ – Στο επίκεντρο η Αρκτική

Με αιχμές αλλά χωρίς άμεση απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε εκ νέου τον Αμερικανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι η πίεσή του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών ενίσχυσε τη Συμμαχία, την ώρα που το ΝΑΤΟ στρέφει το βλέμμα του στον Υψηλό Βορρά και την Αρκτική.

Συγκεκριμένα, ο Ρούτε απάντησε στις επικρίσεις για τη λεγόμενη «διπλωματία γοητείας» και τις επανειλημμένες φιλοφρονήσεις του προς τον Τραμπ – με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το σχόλιο περί «μπαμπά» – υποστηρίζοντας ότι «πιστεύω πως ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τα σωστά πράγματα για το ΝΑΤΟ, ενθαρρύνοντας μας όλους στην Ευρώπη να δαπανήσουμε περισσότερα, ώστε να προσεγγίσουμε το επίπεδο δαπανών των ΗΠΑ».

Όπως είπε, είναι «απολύτως πεπεισμένος» ότι «χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είχαμε ποτέ το αποτέλεσμα που είχαμε στη σύνοδο κορυφής της Χάγης» πέρυσι, όπου αποφασίστηκε η αύξηση του στόχου αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

«Όταν επαινώ κάποιον, αυτό βασίζεται σε γεγονότα – και πιστεύω ότι τα γεγονότα είναι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα για τις δηλώσεις Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, ωστόσο σημείωσε ότι χαιρετίζει τις συζητήσεις μεταξύ των συμμάχων για την ανάγκη «να ενωθούμε και να συνεργαστούμε» και να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή στην Αρκτική και στον Υψηλό Βορρά.

«Είδατε σήμερα κάποιες ανακοινώσεις από τους Βρετανούς και τους Γερμανούς. Εργαζόμαστε πλέον μαζί για να δούμε πώς μπορούμε, ουσιαστικά, να ενωθούμε ως συμμαχία – συμπεριλαμβανομένων των επτά συμμάχων μας που συνορεύουν με τον Υψηλό Βορρά και την Αρκτική – ώστε να κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι κρίσιμο», δήλωσε.

«Συζητάμε το επόμενο βήμα, ώστε να υπάρξει μια πρακτική συνέχεια αυτών των συνομιλιών για την Αρκτική και να διασφαλίσουμε ότι, ως Συμμαχία, κάνουμε τα πάντα συλλογικά», πρόσθεσε.

Επίσης, ανέφερε ότι η Δανία «ήδη επιταχύνει τις επενδύσεις της στον τομέα της άμυνας», συμπεριλαμβανομένων «μοναδικών δυνατοτήτων για την υπεράσπιση εδαφών όπως η Γροιλανδία».

«Επομένως, εργαζόμαστε πραγματικά όλοι μαζί. Η μόνη μου ανησυχία είναι το πώς θα παραμείνουμε ασφαλείς – απέναντι στους Ρώσους, απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον αντίπαλο. Δείτε τι κάνει η Κίνα, χτίζοντας ραγδαία τις ένοπλες δυνάμεις της, αλλά και οι Βορειοκορεάτες και άλλοι που ενδεχομένως να μας θέλουν κακό ή, τουλάχιστον, να μην μας βλέπουν θετικά. Αυτός είναι ο ρόλος μου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε», κατέληξε.