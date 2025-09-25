Ρούτε: ΝΑΤΟ και Δανία λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την κατάσταση με τα drones

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Πέμπτη ότι μίλησε με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, σχετικά με τα drones που προκάλεσαν το κλείσιμο των αεροδρομίων στη Δανία, προσθέτοντας ότι η κατάσταση αυτή λαμβάνεται «πολύ σοβαρά υπόψη».

Just spoke with Denmark’s PM Mette Frederiksen @Statsmin about the drone situation, which we take very seriously. NATO Allies and Denmark are working together on how we can ensure the safety and security of our critical infrastructure — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 25, 2025

«Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Δανία συνεργάζονται για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των κρίσιμων υποδομών μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας, Πίτερ Χούμελγκαρντ υπογράμμισε ότι η απειλή των υβριδικών επιθέσεων είναι εδώ για να μείνει, μετά από τα νέα περιστατικά με πτήσεις drones σε αεροδρόμια της ευρωπαϊκής χώρας και καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το ότι οι εν λόγω πτήσεις μπορεί να συνδέονται με τη Ρωσία.

Ο Χούμελγκαρντ ανέφερε σε δηλώσεις του πως η απειλή των υβριδικών επιθέσεων είναι εδώ για να μείνει και πρόσθεσε πως περιστατικά όπως αυτά που έχουν σημειωθεί σε αεροδρόμια της Δανίας τις τελευταίες μέρες έχουν στόχο να σπείρουν τον φόβο.

Ακόμα, υποστήριξε πως η κυβέρνηση της Δανίας θα αποκτήσει νέες δυνατότητες για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των drones ενώ θα φέρει και σχετική νομοθεσία με την οποία θα επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες κρίσιμων υποδομών να καταρρίπτουν drones.

Χωρίς να κατονομάζει τον υπεύθυνο για τις πτήσεις των drones σε αεροδρόμια της χώρας, ο Χούμελγκαρντ υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όποιος το έκανε ήταν επαγγελματίας σε αυτό».

Συμπλήρωσε πως «δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή για τη Δανία» και εκτίμησε πως «αναμένουμε περισσότερες τέτοιες επιθέσεις το επόμενο χρονικό διάστημα».

Στον αντίποδα, η Μόσχα απέρριψε ως «γελοιότητες» τις εικασίες για ρωσική εμπλοκή σε πρόσφατα περιστατικά με drones στη Δανία, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η πρεσβεία χαρακτήρισε τις αναφερόμενες διαταραχές σε αεροδρόμια της Δανίας ως μια «σκηνοθετημένη πρόκληση», λέγοντας ότι αυτές χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για κλιμάκωση των εντάσεων.