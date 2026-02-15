Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση πέντε ευρωπαϊκών χωρών για τη δηλητηρίαση του Ναβάλνι

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι «προκαλεί προβληματισμό» η έκθεση των πέντε Ευρωπαίων συμμάχων που κατηγορούν τη Ρωσία για τη δολοφονία του επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι με μια δηλητηριώδη τοξίνη από βάτραχο και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει λόγο να την αμφισβητήσει.

«Προφανώς είμαστε ενήμεροι για την έκθεση. Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση του κ.Ναβάλνι και σίγουρα...δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Μπρατισλάβα όπου έφθασε για επίσκεψη.

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία είπαν χθες ότι οι αναλύσεις από δείγματα στο σώμα του Ναβάλνι επιβεβαιώνουν «οριστικά» την παρουσία επιβατιδίνης, μιας τοξίνης που βρίσκεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής και όχι σε φυσική μορφή στη Ρωσία.

Με τη σειρά της, η ρωσική κυβέρνηση, η οποία έχει επανειλημμένως διαψεύσει κάθε ανάμειξη στον θάνατο του Ναβάλνι πριν από δύο χρόνια ενώ ήταν φυλακισμένος σε σωφρονιστική αποικία στον Αρκτικό Κύκλο, απέρριψε το περιεχόμενο της έκθεσης χαρακτηρίζοντάς το «δυτική φάρσα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS.

Σε ερώτηση γιατί οι ΗΠΑ δεν συνυπογράφουν την έκθεση ο Ρούμπιο απάντησε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια των συγκεκριμένων χωρών.

«Αυτές οι χώρες κατέληξαν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Το συντόνισαν εκείνες. Επιλέξαμε - Δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με το αποτέλεσμα. Απλά δεν ήταν δική μας η προσπάθεια. Κάποιες φορές ορισμένες χώρες προχωράνε με βάση τις πληροφορίες από τις μυστικές τους υπηρεσίες που έχουν συγκεντρώσει. Δεν τις αμφισβητούμε, ούτε εμπλεκόμαστε σε διαμάχη με αυτές τις χώρες γι΄αυτό. Αλλά είναι δική τους η έκθεση και τη δημοσιοποίησαν εκεί (στη Διάσκεψη του Μονάχου)», κατέληξε ο Ρούμπιο.

Η Ρωσία σκότωσε τον Ναβάλνι με δηλητήριο βατράχου, λέει η Βρετανία

Υπενθυμίζεται ότι, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί το ρωσικό κράτος για το θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Όπως αναφέρει, ο θάνατος του Ναβάλνι ήταν αποτέλεσμα δηλητηρίασης από τοξίνη ενός βατράχου της Νότιας Αμερικής που ονομάζεται επιβατιδίνη.

Ο πολιτικός πέθανε σε ηλικία 47 ετών, ενώ βρισκόταν σε απομακρυσμένη σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική, πριν από δύο χρόνια.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το ρωσικό κράτος στις 16 Φεβρουαρίου 2024. Την εποχή εκείνη, οι σύμμαχοί του κατηγόρησαν το Κρεμλίνο για τη δολοφονία του Ναβάλνι λόγω της πολιτικής απειλής που αποτελούσε.

Σε δήλωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανέφερεται, μεταξύ άλλων: «Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολληνδία είναι πεπεισμένες ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με μια θανατηφόρα τοξίνη.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια. Ωστόσο, δεδομένης της τοξικότητας της επιβατιδίνης και των αναφερόμενων συμπτωμάτων, η δηλητηρίαση ήταν πολύ πιθανό να είναι η αιτία του θανάτου του. Ο Ναβάλνι πέθανε ενώ βρισκόταν στη φυλακή, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να του χορηγήσει αυτό το δηλητήριο».

Τι είναι η τοξική ουσία

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η τοξίνη επιβατιδίνη είναι 200 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη και χρησιμοποιείται από ορισμένες αυτόχθονες φυλές της Νότιας Αμερικής σε βέλη ή φυσοκάλαμα κατά τη διάρκεια κυνηγιού. Προκαλεί νευρική προσβολή, προκαλώντας μούδιασμα και παράλυση.

Δεν είναι σαφές πώς το δηλητήριο βατράχου φέρεται να χορηγήθηκε στον κ. Ναβάλνι. Οι αυτόχθονες φυλές της Νότιας Αμερικής φέρεται να χρησιμοποιούν την τοξίνη σε βέλη ή φυσοκάλαμα όταν κυνηγούν.