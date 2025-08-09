Ρούμπιο κατά Μακρόν: Οι διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς κατέρρευσαν όταν είπε πως θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος (vid)

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι η ανακοίνωση της Γαλλίας ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος οδήγησε σε κατάρρευση των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και ενθάρρυνε την τρομοκρατική οργάνωση να μην δεχθεί την κατάπαυση του πυρός.

«Οι συνομιλίες με τη Χαμάς κατέρρευσαν την ημέρα που ο [Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ] Μακρόν πήρε τη μονομερή απόφαση να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Eternal Word Television Network.

«Και μετά έρχονται και άλλοι, άλλες χώρες που λένε: «Λοιπόν, αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα αναγνωρίσουμε το παλαιστινιακό κράτος». Αν ήμουν στη θέση της Χαμάς, θα κατέληγα στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να κάνουμε κατάπαυση του πυρός, γιατί μπορούμε να ανταμειφθούμε και να το παρουσιάσουμε ως νίκη», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

«Έτσι, αυτά τα μηνύματα, αν και σε μεγάλο βαθμό είναι συμβολικά στο μυαλό τους, στην πραγματικότητα έχουν καταστήσει πιο δύσκολη την επίτευξη της ειρήνης και πιο δύσκολη την επίτευξη μιας συμφωνίας με τη Χαμάς», λέει ο Ρούμπιο.