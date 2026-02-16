Ρούμπιο για Ιράν: Θα είναι δύσκολο να συνάψουμε συμφωνία

Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν θα είναι δύσκολη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βουδαπέστη, τη Δευτέρα, επειδή η χώρα ηγείται κληρικών και το Ιράν λαμβάνει «πολιτικές αποφάσεις με βάση την καθαρή θεολογία».

Ο Ρούμπιο, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, βρίσκεται στο δεύτερο σκέλος μιας διήμερης περιοδείας στην κεντρική Ευρώπη, επισκεπτόμενος τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, των οποίων οι συντηρητικοί ηγέτες έχουν θερμούς δεσμούς με τον Τραμπ και είναι επικριτικοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Κοιτάξτε, η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν δεν είναι εύκολη, το είπα χθες, θα το επαναλάβω ξανά σήμερα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Ιράν τελικά κυβερνάται και οι αποφάσεις του κυβερνώνται από σιίτες κληρικούς - ριζοσπαστικούς σιίτες κληρικούς, εντάξει; Αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις με βάση την καθαρή θεολογία, έτσι λαμβάνουν τις αποφάσεις τους», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βίκτορ Όρμπαν.

Αν και είναι δύσκολο να γίνει, ο Ρούμπιο είπε ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να συνάψουν συμφωνία με την Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι αυτό κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι λοιπόν δύσκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, πάντα λέγαμε ότι ήταν δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε, αυτό προσπαθεί ο πρόεδρος».

«Δεν πρόκειται να προδικάσω αυτές τις συνομιλίες, σίγουρα δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ με το Ιράν εδώ μπροστά στον Τύπο και στη σκηνή - οι διαπραγματευτές μας είναι καθ' οδόν τώρα, θα έχουν συναντήσεις, θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε.

«Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία, ο πρόεδρος προτιμά πάντα τα ειρηνικά αποτελέσματα και τα διαπραγματευμένα αποτελέσματα από τα πράγματα».

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε με τον επικεφαλής του πυρηνικού οργανισμού του ΟΗΕ στη Γενεύη τη Δευτέρα, πριν από τις συνομιλίες, με λίγα σαφή σημάδια συμβιβασμού και από τις δύο πλευρές εν μέσω μιας στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον, η οποία συμμετείχε με το Ισραήλ σε ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν τον Ιούνιο, διέταξε μια δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή στην τελευταία αναμέτρηση με την Τεχεράνη, εκτός από άλλα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη που έχουν ήδη αναπτυχθεί.