Ρούμπιο: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, δεν θα υπάρξει ειρήνη

«Αν η Χαμάς βρεθεί ξανά μια μέρα σε θέση να απειλήσει ή να επιτεθεί στο Ισραήλ, δεν θα υπάρξει ειρήνη», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσιγκτον.

«Δεν θα πείθατε κανέναν να επενδύσει χρήματα στη Γάζα αν θεωρούσε πως θα ξεσπάσει νέος πόλεμος σε δυο ή τρία χρόνια. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικός ο αφοπλισμός», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαβεβαίωσε ακόμη πως διάφορες χώρες προτίθενται να στείλουν στρατεύματα για να ενταχθούν στη δύναμη σταθεροποίησης.

«Είμαι πεπεισμένος πως χώρες αποδεκτές από όλα τα μέρη είναι έτοιμες να δεσμευτούν και να συμμετάσχουν σε αυτή τη δύναμη σταθεροποίησης», ανέφερε. Πρόσθεσε πως τα επόμενα βήματα θα είναι η δημιουργία του «συμβουλίου ειρήνης» και η ανάθεση της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας σε «τεχνοκρατικό» σχήμα.

Χώρες όπως η Ινδονησία και το Αζερμπαϊτζάν έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να στείλουν στρατιώτες. Το Ισραήλ εναντιώνεται στην ιδέα να αναπτυχθούν στον θύλακο στρατεύματα της Τουρκίας, διότι θεωρεί την Άγκυρα υπερβολικά κοντά στη Χαμάς.

Χθες στο Κάιρο ο επικεφαλής της αιγυπτιακής Μπαντρ Αμπντελάτι έκανε λόγο για καθημερινές επαφές με σκοπό να υπάρχει «ταχεία εφαρμογή» της δεύτερης φάσης Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα δει «σύντομα» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μάλλον την επόμενη εβδομάδα στην ιδιωτική κατοικία και κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το Ισραήλ λέει πως περιμένει ακόμη την επιστροφή του τελευταίου λειψάνου ομήρου που απομένει στη Λωρίδα της Γάζας προτού συναινέσει να αρχίσουν επίσημα συνομιλίες για τη δεύτερη φάση του σχεδίου.