Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης κατηγορείται για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Ο αναπληρωτής ηγέτης του φιλελεύθερου κόμματος Γιαμπλόκο της Ρωσίας, το οποίο αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, κατηγορείται για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον ρωσικό στρατό και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών εάν κριθεί ένοχος.

Ο 38χρονος Μαξίμ Κρούγκλοφ, πρώην βουλευτής της δημοτικής αρχής της Μόσχας, δήλωσε σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου της Μόσχας την Πέμπτη από ένα γυάλινο κλουβί του δικαστηρίου, ότι η κατηγορία εναντίον του ήταν «παράλογη» και ότι δεν αποτελούσε κανέναν κίνδυνο για την κοινωνία.

Το δικαστήριο, ωστόσο, αγνόησε την κατάθεσή του και διέταξε την κράτησή του σε κέντρο κράτησης για λίγο λιγότερο από δύο μήνες, μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος των κρατικών ανακριτών.

Η Νατάλια Τιχόνοβα, δικηγόρος του Κρούγκλοφ, δήλωσε ότι ο πελάτης της κατηγορήθηκε για δύο αναρτήσεις που είχε κάνει στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram το 2022. Είπε ότι είχε ανακριθεί σκληρά στη μέση της νύχτας και ότι είχε ερευνηθεί το σπίτι του.

Τόνισε επιπλέον, ότι μια ανάρτηση αναφερόταν σε στοιχεία του ΟΗΕ σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην πόλη - λιμάνι Μαριούπολη στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Ρωσία ανέλαβε τον έλεγχο τον Μάιο του 2022, και μια άλλη σε γεγονότα στην Μπούτσα, μια πόλη βόρεια του Κιέβου, τον Μάρτιο του 2022.

Η Ουκρανία και οι Δυτικοί σύμμαχοί της κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις ότι σκότωσαν αμάχους στην Μπούτσα. Η Μόσχα λέει ότι οι δολοφονίες εκεί ήταν σκηνοθετημένες για να δυσφημίσουν τα στρατεύματά της. Στη Μαριούπολη, η Ουκρανία λέει ότι η Ρωσία ήταν υπεύθυνη για τους θανάτους χιλιάδων αμάχων κατά τη διάρκεια μιας μακράς πολιορκίας. Η Μόσχα αποδίδει τους θανάτους εκεί στις ουκρανικές δυνάμεις που συνέχισαν να αντιστέκονται πριν η Ρωσία καταλάβει την πόλη.

Η Γιαμπλόκο κάλεσε τον Πούτιν να αντιστρέψει την πορεία του προς την Ουκρανία

Το Γιαμπλοκό, μία από τις κύριες φιλελεύθερες ομάδες της Ρωσίας στα πρώτα μετασοβιετικά χρόνια, έχει πλέον μόνο λίγες έδρες στα περιφερειακά κοινοβούλια και καμία έδρα στο εθνικό κοινοβούλιο. Καταδίκασε την απόφαση του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ένα από τα άλλα ανώτερα στελέχη της, ο Λεβ Σλόσμπεργκ, τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό τον Ιούνιο, αφού κατηγορήθηκε για δυσφήμιση του ρωσικού στρατού, και ένας άλλος, ο Μπόρις Βισνέφσκι, αντιμετώπισε προβλήματα την Τρίτη, όταν ένα δικαστήριο δήλωσε ότι θα εξετάσει αίτημα των εισαγγελέων να χαρακτηρίσουν το βιβλίο του ως εξτρεμιστικό.

Ο Σλόσμπεργκ και ο Βισνέφσκι έχουν επίσης χαρακτηριστεί ως «ξένοι πράκτορες» από τις αρχές.

Ο Νικολάι Ριμπάκοφ, επικεφαλής του Γιαμπλόκο, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο Κρούγκλοφ ζήτησε δημόσια, μεταξύ άλλων, να διαπραγματευτούν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτό σε ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά πρέπει να επιτύχει τους αρχικούς του στόχους και έχει θέσει απαιτήσεις τις οποίες το Κίεβο έχει απορρίψει ως ισοδύναμες με παράδοση.

Ο Ριμπάκοφ είπε ότι πίστευε ότι οι νόμοι που θεσπίζονται για να τιμωρήσουν όποιον θεωρείται ότι διαδίδει ψευδείς ειδήσεις ή δυσφημεί τον στρατό, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται εναντίον του Κρούγκλοφ και του Σλόσμπεργκ , θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να φυλακίσουν όποιον επιθυμεί ειρήνη.

«Εμείς... συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι όλοι οι κατασταλτικοί νόμοι πρέπει να καταργηθούν», πρόσθεσε.

Η Ρωσία διεξάγει εκλογές για την Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, τον επόμενο χρόνο.