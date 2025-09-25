Ρωσικές επιθέσεις διέκοψαν το ρεύμα σε 70.000 καταναλωτές στη βόρεια Ουκρανία

Οι ρωσικές επιθέσεις την Πέμπτη διέκοψαν προσωρινά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τουλάχιστον 70.000 καταναλωτές στην περιοχή Τσερνιχόφ της βόρειας Ουκρανίας, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς τα στρατεύματα της Μόσχας ανανεώνουν τις αεροπορικές επιδρομές τους σε κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές ενόψει του χειμώνα.

Περίπου 29.000 καταναλωτές αντιμετώπισαν διακοπές ρεύματος στο Τσερνιχίβ και τη γύρω περιοχή, καθώς και 43.000 στην πόλη Νίζιν, ανέφερε ο περιφερειακός φορέας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Telegram messenger, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

⚡️ Russia has attacked energy infrastructure in Chernihiv with kamikaze drones. Local media report a blackout in the city, with at least 30,000 people currently without power and trolleybus routes temporarily suspended. pic.twitter.com/40z7vNAEh5 — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) September 25, 2025

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικά στρατεύματα στόχευσαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Βίνιτσα, διακόπτοντας τις ροές ηλεκτρικής ενέργειας για τμήματα του κέντρου της πόλης και προκαλώντας πυρκαγιές.

Μέσα σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, η Ρωσία στοχοποίησε επανειλημμένα το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας ενόψει των ψυχρών φθινοπωρινών και χειμερινών μηνών και έχει εντείνει τέτοιου είδους επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν επίσης «συστηματικές» επιθέσεις στον σιδηρόδρομο της Ουκρανίας από αυτό το καλοκαίρι, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.