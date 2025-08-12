Ρωσία: Προχωρεί σε ξαφνική προέλαση στην Ουκρανία ενόψει της Συνόδου Κορυφής Τραμπ - Πούτιν

Ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν σε ξαφνική προέλαση στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στην πόλη εξόρυξης άνθρακα Ντομπροπιλία, σε μια κίνηση που μπορεί να αποτελεί μοχλό πίεσης προς το Κίεβο για παραχώρηση εδαφών, καθώς οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας ετοιμάζονται να συναντηθούν.

Ο έγκυρος πολεμικός χάρτης DeepState της Ουκρανίας έδειξε την Τρίτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί κατά τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα (έξι μίλια) βόρεια, σε δύο κατευθύνσεις, τις τελευταίες ημέρες. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής Ντόνετσκ.

Η προέλαση θεωρείται από τις πιο δραματικές του τελευταίου έτους. Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν μικρές ομάδες στρατιωτών για να δημιουργήσουν ερείσματα, και παραμένει αβέβαιο αν θα μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις τους απέναντι στην ουκρανική αντίσταση.

Σύμφωνα με την DeepState, οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν κοντά σε τρία χωριά, σε τμήμα της πρώτης γραμμής που συνδέεται με τις ουκρανικές πόλεις Κοστιαντίνοβκα και Ποκρόφσκ, τις οποίες η Μόσχα προσπαθεί να περικυκλώσει, εκμεταλλευόμενη την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού του Κιέβου.

«Η κατάσταση είναι αρκετά χαοτική, καθώς ο εχθρός, βρίσκοντας κενά στην άμυνα, διεισδύει βαθύτερα, προσπαθώντας να εδραιώσει γρήγορα τις θέσεις του και να συγκεντρώσει δυνάμεις για περαιτέρω προέλαση», ανέφερε η DeepState στο κανάλι της στο Telegram.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να συζητήσουν πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πούτιν έχει πει στον Τραμπ πως θέλει η Ουκρανία να παραδώσει το τμήμα της περιοχής Ντόνετσκ που δεν ελέγχει η Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι μονάδες της στρατιωτικής ομάδας «Κέντρο» βελτίωσαν τις θέσεις τους στην άκρη της πρώτης γραμμής.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι ομάδες Ρώσων στρατιωτών προχώρησαν περίπου 10 χιλιόμετρα σε διάφορα σημεία.



«Είναι χωρίς βαρύ εξοπλισμό, μόνο με όπλα στα χέρια τους. Κάποιοι έχουν ήδη εντοπιστεί και είτε καταστραφεί είτε αιχμαλωτιστεί. Θα βρούμε και θα εξουδετερώσουμε τους υπόλοιπους στο εγγύς μέλλον», τόνισε.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η ρωσική ώθηση είναι μέρος της προσπάθειας της Μόσχας να διαμορφώσει την αφήγηση ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας, ώστε να φανεί ότι «η Ρωσία προχωρά και η Ουκρανία χάνει».

Ο Φινλανδός στρατιωτικός αναλυτής Pasi Paroinen, της Black Bird Group, δήλωσε ότι η κατάσταση έχει κλιμακωθεί ραγδαία, με τις ρωσικές δυνάμεις να διεισδύουν έως και 17 χιλιόμετρα πέρα από τις ουκρανικές γραμμές μέσα σε τρεις ημέρες.

«Οι πιο προωθημένες ρωσικές μονάδες φέρονται να έχουν φτάσει στον δρόμο T0514 Ντομπροπιλία–Κραματόρσκ, ενώ αναφέρονται και ρωσικές ομάδες διείσδυσης κοντά στην ίδια την Ντομπροπιλία», έγραψε στο X.

Οι φιλοουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές διαφωνούν ως προς τη σημασία της εξέλιξης. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η τακτική της Ρωσίας να στέλνει μικρές ομάδες για ταχεία κατάληψη, χωρίς απαραίτητα να κρατούν έδαφος για πολύ, καθιστά δύσκολη την ακριβή χαρτογράφηση του πολέμου.

Ο Κόνραντ Μουζίκα, διευθυντής της Rochan Consulting, σημείωσε ότι η φαινομενικά αιφνίδια ώθηση της Ρωσίας είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα μιας εβδομάδας σταδιακής διείσδυσης και κατάληψης θέσεων.

Μόχλευση πριν τις διαπραγματεύσεις

Ο Tatarigami_UA, πρώην αξιωματικός του ουκρανικού στρατού και αναλυτής του Frontelligence Insight, υπενθύμισε:



«Τόσο το 2014 όσο και το 2015, η Ρωσία εξαπέλυσε σημαντικές επιθέσεις πριν από διαπραγματεύσεις, ώστε να αποκτήσει πλεονέκτημα. Η σημερινή κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά απέχει από την κατάρρευση που υποστηρίζουν ορισμένοι.»

Ο Σεργκέι Μάρκοφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν να προωθηθούν εν μέσω «μερικής κατάρρευσης του μετώπου» λόγω έλλειψης ουκρανικού στρατιωτικού προσωπικού.



«Αυτή η σημαντική ανακάλυψη είναι σαν δώρο για τον Πούτιν και τον Τραμπ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων», είπε, υπονοώντας ότι, αν διατηρηθεί, θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη για να αποφευχθεί η βίαιη κατάληψη του υπόλοιπου Ντόνετσκ.

Για να συμβεί αυτό, όμως, οι ρωσικές δυνάμεις θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν τις πόλεις–φρούρια Σλαβιάνσκ, Κραματόρσκ, Ντρουζκίβκα και Κοστιαντίνιβκα.

Ο Ζελένσκι έχει απορρίψει δημόσια την ιδέα παραχώρησης εδαφών, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να είναι δίκαιη.

Τέλος, ο Μπόχνταν Κρότεβιτς, πρώην αρχηγός του επιτελείου της Ταξιαρχίας Αζόφ και αντισυνταγματάρχης της Εθνοφρουράς, προειδοποίησε μέσω X ότι η πρώτη γραμμή στην περιοχή είναι «ένα απόλυτο χάος».