Ρωσία: Ουκρανικά drones προκάλεσαν μεγάλη ζημιά σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας

Ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας, στην βορειοδυτική πόλη Κιρίσι, έχει σταματήσει τη λειτουργία μιας βασικής μονάδας επεξεργασίας έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου που μίλησαν τη Δευτέρα.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να προκαλέσει ζημιά στις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών έχουν σταματήσει.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το εργοστάσιο Kirishinefteorgsintez της Surgutneftegaz, ένα από τα δύο μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, ήταν μεταξύ των στόχων των ουκρανικών drones την περασμένη Κυριακή.

Ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ, δήλωσε ότι τρία drones καταστράφηκαν στην περιοχή του Κιρίσι και ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε από τα συντρίμμια που έπεσαν έχει σβήσει, ενώ είπε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.

Δύο πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης ανέφεραν ότι μια μονάδα του εργοστασίου σταμάτησε να λειτουργεί μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε από τα drones.

Η μονάδα αυτή αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% της συνολικής παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως, ή 400.000 βαρέλια ημερησίως.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι ένας κλίβανος της μονάδας και κάποιος άλλος εξοπλισμός υπέστησαν ζημιές, προσθέτοντας ότι η επισκευή θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου ένα μήνα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το εργοστάσιο θα αυξήσει τη λειτουργία των τμημάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν έως και 20% για να αντισταθμίσει τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας που υπέστη ζημιές, γεγονός που θα του επιτρέψει να διατηρήσει τον όγκο επεξεργασίας σε περίπου 75% της ονομαστικής χωρητικότητας.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η Kinef επεξεργάστηκε 17,5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου το 2024, που αντιστοιχούσε στο 6,6% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.