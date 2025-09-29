Ρωσία: Ο Μεντβέντεφ προειδοποιεί την Ευρώπη για πόλεμο με πυρηνικά όπλα

Νέες απειλές εις βάρος της Ευρώπης εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, καθώς συνεχίζεται αμείωτος ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία από την αρχή του 2022.

Ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε πως η «Ρωσία δεν θέλει πόλεμο με την Ευρώπη», προσθέτοντας παράλληλα ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Επιπλέον, υπογράμμισε πως «εάν ξεκινήσει μια τέτοια σύγκρουση, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να κλιμακωθεί σε πόλεμο με όπλα μαζικής καταστροφής». «Υπάρχει ακόμα η πιθανότητα ενός μοιραίου ατυχήματος» τόνισε ο Μεντβέντεφ.