Ρωσία: Καταρρίφθηκε ουκρανικό drone κοντά στη Μόσχα - Προβλήματα στα αεροδρόμια

Οι ρωσικές αεροπορικές άμυνες κατέρριψαν ένα ουκρανικό drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, αναγκάζοντας τα τρία αεροδρόμια που εξυπηρετούν την πρωτεύουσα να περιορίσουν προσωρινά όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιανίν δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν στον τόπο της κατάρριψης του drone.

Εισήχθησαν περιορισμοί στις πτήσεις, οι οποίοι όμως άρθηκαν γρήγορα στα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι, ενώ παρέμειναν σε ισχύ για το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το μεγαλύτερο της πόλης, στις 12:10 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας).