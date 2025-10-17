Ρωσία για συνάντηση Πούτιν - Τραμπ: Μπορεί να γίνει σε 2 εβδομάδες, αλλά χρειάζεται μεγάλη προεργασία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός δύο εβδομάδων ή αργότερα, αλλά ότι υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να διευθετηθούν πριν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν την Πέμπτη να πραγματοποιήσουν μια άλλη Σύνοδο Κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμονή της συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους Tomahawk.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να οργανώσουν μια συνάντηση για να διευθετήσουν πολλά ζητήματα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, πρέπει να καθοριστούν οι διαπραγματευτικές ομάδες και ούτω καθεξής. Επομένως, όλα θα γίνουν σταδιακά, αλλά, φυσικά, η βούληση των προέδρων υπάρχει», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε μια λύση για τον ειρηνικό τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία κατηγορεί το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του για το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αυτοί με τη σειρά τους την κατηγορούν ότι θέτει απαράδεκτες απαιτήσεις και έχουν δηλώσει ότι δεν πιστεύουν ότι ο Πούτιν είναι σοβαρός στην προσπάθειά του να επιτύχει ειρήνη.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ξεχωριστά ότι ο Πούτιν και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά την Παρασκευή για να συζητήσουν την επικείμενη σύνοδο κορυφής και ότι ο Όρμπαν είχε δηλώσει ότι η Ουγγαρία ήταν έτοι