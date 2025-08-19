Μεντβέντεφ: Οι Ευρωπαίοι κολάκευσαν και ευχαρίστησαν τον Τραμπ αλλά δεν τον ξεγέλασαν

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, μίλησε την Τρίτη με κολακευτικά λόγια για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ενώ επιτέθηκε στον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στους αρχηγούς των ισχυρών κρατών της Ευρώπης.

Τα σχόλια του Μεντβέντεφ σε ανάρτηση του στο Χ έγιναν μετά τις πολύωρες συζητήσεις που είχε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα και στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, την περασμένη εβδομάδα στην Αλάσκα.

Ο στενός συνεργάτης του Πούτιν μίλησε για την «αντιρωσική» Συμμαχία των Προθύμων (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία) και συμπλήρωσε για τον Ζελένσκι πως μετά τη συνάντηση της Δευτέρας «το ερώτημα είναι ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου για τις εγγυήσεις και τα εδάφη στην πατρίδα του».

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Μεντβέντεφ:

Η αντιρωσική πολεμοχαρής Συμμαχία των Προθύμων απέτυχε να ξεπεράσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο δικό του έδαφος. Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκευσε. Το ερώτημα είναι ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου για τις εγγυήσεις και τα εδάφη στην πατρίδα του, μόλις φορέσει ξανά τη πράσινη στρατιωτική του στολή.