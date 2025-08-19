Μεντβέντεφ: Οι Ευρωπαίοι κολάκευσαν και ευχαρίστησαν τον Τραμπ αλλά δεν τον ξεγέλασαν
Ilya Pitalev/Photo host agency RIA Novosti via AP
Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, μίλησε την Τρίτη με κολακευτικά λόγια για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ενώ επιτέθηκε στον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στους αρχηγούς των ισχυρών κρατών της Ευρώπης.

Τα σχόλια του Μεντβέντεφ σε ανάρτηση του στο Χ έγιναν μετά τις πολύωρες συζητήσεις που είχε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα και στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, την περασμένη εβδομάδα στην Αλάσκα.

Ο στενός συνεργάτης του Πούτιν μίλησε για την «αντιρωσική» Συμμαχία των Προθύμων (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία) και συμπλήρωσε για τον Ζελένσκι πως μετά τη συνάντηση της Δευτέρας «το ερώτημα είναι ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου για τις εγγυήσεις και τα εδάφη στην πατρίδα του».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Μεντβέντεφ:

Η αντιρωσική πολεμοχαρής Συμμαχία των Προθύμων απέτυχε να ξεπεράσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο δικό του έδαφος. Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκευσε. Το ερώτημα είναι ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου για τις εγγυήσεις και τα εδάφη στην πατρίδα του, μόλις φορέσει ξανά τη πράσινη στρατιωτική του στολή.

