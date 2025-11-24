Ρωσία: Δύο αντιφρονούντες μουσικοί εγκαταλείπουν τη χώρα μετά τη φυλάκιση τους

Δύο νέοι μουσικοί του δρόμου, οι οποίοι φυλακίστηκαν για περισσότερο από ένα μήνα στη Ρωσία λόγω αντι-Κρεμλινικών τραγουδιών, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μετά την απελευθέρωσή τους, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η τραγουδίστρια Ντιάνα Λογινόβα, 18 ετών, και ο κιθαρίστας Αλεξάντερ Όρλοφ, 22 ετών, είχαν συλληφθεί στις 15 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης, μετά από μια αυτοσχέδια εμφάνιση του συγκροτήματος τους Stoptime με το δημοφιλές τραγούδι «Swan Lake Cooperative» του εξόριστου Ρώσου ράπερ Noize MC – γνωστού επικριτή του Κρεμλίνου – που έγινε viral στα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα. Ο ντράμερ του Stoptime, Βλαντιμίρ Λεοντίεφ, συνελήφθη επίσης.

Diana Loginova, an 18-year-old Russian street musician who performed anti-war songs in public, was arrested for "discrediting the army"https://t.co/ruBhlB3GbC pic.twitter.com/OWn1khNHX2 — AFP News Agency (@AFP) October 29, 2025

Η εφημερίδα της Αγίας Πετρούπολης Fontanka ανέφερε ότι η Λογινόβα εγκατέλειψε τη Ρωσία μετά την απελευθέρωσή της την Κυριακή. Άλλη πηγή στο Kommersant δήλωσε ότι τόσο η Λογινόβα όσο και ο Όρλοφ βρίσκονται πλέον εκτός χώρας, χωρίς να αναφέρεται η τωρινή τους τοποθεσία.

Η υπόθεση του μουσικού τρίο προσέλκυσε μεγάλη προσοχή στα ρωσικά ΜΜΕ, καθώς δημόσιες εκφράσεις διαφωνίας είναι σπάνιες. Οι αρχές έχουν εντείνει την καταστολή κάθε αντιπολιτευόμενης φωνής από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Οι καλλιτέχνες που επικρίνουν τις αρχές έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και χαρακτηρίζονται «προδότες» από πολιτικούς που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο. Πολλοί έχουν χαρακτηριστεί «ξένοι πράκτορες», ετικέτα με σοβιετικές συνδηλώσεις κατασκοπίας.

Το τρίο Stoptime είχε αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμενες δίκες για μικρές παραβάσεις, όπως παρεμπόδιση πρόσβασης στο μετρό και μικροαταξίες. Η Λογινόβα, μαθήτρια μουσικής σχολής, βρέθηκε επίσης ένοχη για «διασυρμό» του ρωσικού στρατού και επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ρούβλια για άλλο αντι-Κρεμλινικό τραγούδι.

Οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν αυτές τις συλλήψεις «καρουζέλ», δηλαδή πολλαπλές προσαγωγές για μικρές παραβάσεις με συνεχή επανασύλληψη των υπόπτων.

Η Λογινόβα και ο Όρλοφ απελευθερώθηκαν την Κυριακή μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας τους ποινής. Οι δύο αρραβωνιάστηκαν κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους, όπως ανέφεραν στους δημοσιογράφους τον Οκτώβριο. Ο Λεοντίεφ επίσης εκτίσε πολλές μικρές ποινές και απελευθερώθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Η Amnesty International είχε ζητήσει την απελευθέρωση των μουσικών, τονίζοντας ότι «το μόνο “έγκλημά” τους είναι ότι τραγουδούν τραγούδια που αμφισβητούν την πνιγηρή επίσημη αφήγηση». Η μητέρα της Λογινόβα, Ιρίνα, είχε δηλώσει ότι η κόρη της και οι συγκάτοικοί της δεν έκαναν τίποτα λάθος και δεν καταλάβαινε γιατί οι εμφανίσεις τους τράβηξαν τόσο την προσοχή των αρχών και των μέσων.