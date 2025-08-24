Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει την εξουσία να αποστείλει στρατεύματα στο Σικάγο, δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ενώ το Πεντάγωνο προχωρούσε σε αρχικό σχεδιασμό για ενδεχόμενη αποστολή στρατευμάτων.

Ο Τραμπ, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχει δηλώσει ότι πιθανότατα θα επεκτείνει την εκστρατεία καταπολέμησης της εγκληματικότητας στο Σικάγο, παρεμβαίνοντας σε μια άλλη πόλη που διοικείται από τους Δημοκρατικούς. Την Κυριακή, μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στο Μπάλτιμορ του Μέιν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι υπήρχαν αρχικά σχέδια στο Πεντάγωνο για την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι τα σχέδια αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών του στρατού να προλάβει τυχόν αιτήματα του Τραμπ και σημείωσε ότι ανώτεροι αξιωματούχοι του Πενταγώνου δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί σχετικά. Δεν είναι ασυνήθιστο το Πεντάγωνο να σχεδιάζει πιθανές αποστολές πριν δοθούν επίσημες διαταγές.

Ο Τζέφρις δήλωσε ότι οποιαδήποτε κίνηση για την αποστολή στρατευμάτων στο Σικάγο αποτελεί απόπειρα του Τραμπ να δημιουργήσει μια κρίση. Η εγκληματικότητα, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, έχει μειωθεί στο Σικάγο τον τελευταίο χρόνο.

«Δεν υπάρχει καμία βάση, καμία εξουσία για τον Ντόναλντ Τραμπ να προσπαθήσει να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στην πόλη του Σικάγο», δήλωσε ο Τζέφρις στην εκπομπή «State of the Union» του CNN την Κυριακή.

Ο Τζέφρις επικαλέστηκε σχόλια του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Ιλινόις, στην οποία ανήκει το Σικάγο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί την αποστολή της Εθνοφρουράς ή άλλων στρατιωτικών δυνάμεων.

Επικρίνοντας τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Wes Moore για τα επίπεδα εγκληματικότητας στο Μπάλτιμορ, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να αποστείλει στρατεύματα και εκεί.

Τον Ιούλιο, η αστυνομία του Μπάλτιμορ ανακοίνωσε ότι η βία με όπλα είχε μειωθεί κατά δύο ψηφία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Μέχρι στιγμής, φέτος έχουν σημειωθεί 84 ανθρωποκτονίες στην πόλη, ο χαμηλότερος αριθμός των τελευταίων 50 ετών, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

«Αν ο Wes Moore χρειάζεται βοήθεια... θα στείλω τις «στρατιωτικές δυνάμεις», όπως γίνεται στην κοντινή Ουάσινγκτον, και θα καθαρίσω γρήγορα την πόλη από το έγκλημα», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες έχουν στείλει εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Ο πρόεδρος έχει περιγράψει την πρωτεύουσα ως παραπαίουσα από κύμα εγκληματικότητας, αν και τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η εγκληματικότητα έχει μειωθεί στην πόλη.

Την Κυριακή, ο Τραμπ ισχυρίστηκε χωρίς αποδείξεις ότι δεν υπάρχει πλέον εγκληματικότητα στην πόλη και απέδωσε το επίτευγμα αυτό στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων και εκατοντάδων ομοσπονδιακών αστυνομικών.

Ο Τραμπ έχει πολύ λιγότερη εξουσία στο Σικάγο και τη Βαλτιμόρη από ό,τι στην Περιφέρεια της Κολούμπια, όπου ως πρόεδρος έχει μεγαλύτερη επιρροή.

Ο τίτλος 10 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας ομοσπονδιακός νόμος που περιγράφει το ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, περιλαμβάνει μια διάταξη που επιτρέπει στον πρόεδρο να αποστέλλει μονάδες της Εθνοφρουράς για να αποκρούσει μια εισβολή, να καταστείλει μια εξέγερση ή να επιτρέψει στον πρόεδρο να εκτελέσει το νόμο.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε αυτή τη διάταξη, γνωστή ως Τμήμα 12406, όταν έστειλε μονάδες της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια νωρίτερα φέτος για να αντιμετωπίσει διαμαρτυρίες, παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ.

Στην περίπτωση του Σικάγου, που είναι μια λεγόμενη «πόλη-καταφύγιο», ο Τραμπ μπορεί να επικαλεστεί τοπικούς νόμους που απαγορεύουν στους αξιωματούχους της πόλης να συνεργάζονται με ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, εμποδίζοντας τον πρόεδρο να εφαρμόσει το νόμο και δικαιολογώντας την παρουσία του στρατού.